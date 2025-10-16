Cuándo será el próximo fin de semana largo y cuántos días de descanso tendrá

En cuanto a los pagos, el lunes feriado debe abonarse con remuneración doble, mientras que el viernes no laborable depende de la decisión de cada empleador. Algunas empresas otorgan asueto completo para favorecer el descanso y otras mantienen la jornada habitual.

Calendario de feriados 2025

El año 2025 tuvo varios fines de semana largos, y aún quedan dos descansos extendidos antes de fin de año:

Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Además, el último feriado inamovible del año será el 25 de diciembre (Navidad). Con este esquema, Argentina cerrará el año con 14 feriados nacionales y varios fines de semana largos que impulsaron la actividad turística en todo el país.