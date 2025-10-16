Cuándo será el próximo fin de semana largo y cuántos días de descanso tendrá
El Gobierno nacional confirmó un nuevo feriado para noviembre con fines turísticos. Conocé todos los detalles.
El calendario de feriados 2025 se actualizó con una novedad clave: el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, generará un descanso extendido para millones de personas. El feriado, que originalmente cae un jueves, será trasladado al lunes 24, y el Gobierno decretó además un puente turístico el viernes 21, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días.
Según lo establecido por la Ley 27.399, los feriados nacionales que caen en jueves o viernes pueden trasladarse al lunes siguiente. Este movimiento busca incentivar el turismo interno y favorecer las economías regionales, especialmente antes del inicio de la temporada alta de verano.
De esta forma, los argentinos tendrán la posibilidad de aprovechar un descanso prolongado desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre inclusive. El viernes será considerado jornada no laborable, mientras que el lunes será feriado nacional obligatorio, por lo que quienes trabajen ese día deberán cobrar el doble.
Cuándo será el próximo feriado nacional
El próximo feriado en Argentina será, justamente, el del lunes 24 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional. La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina resistieron la invasión anglo-francesa bajo el mando de Juan Manuel de Rosas.
Esta conmemoración se mantiene como uno de los hitos patrióticos más importantes del país y, además, permite disfrutar de un nuevo fin de semana largo de cuatro jornadas antes del cierre del año laboral.
En cuanto a los pagos, el lunes feriado debe abonarse con remuneración doble, mientras que el viernes no laborable depende de la decisión de cada empleador. Algunas empresas otorgan asueto completo para favorecer el descanso y otras mantienen la jornada habitual.
Calendario de feriados 2025
El año 2025 tuvo varios fines de semana largos, y aún quedan dos descansos extendidos antes de fin de año:
-
Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
Además, el último feriado inamovible del año será el 25 de diciembre (Navidad). Con este esquema, Argentina cerrará el año con 14 feriados nacionales y varios fines de semana largos que impulsaron la actividad turística en todo el país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario