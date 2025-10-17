Calendario de feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre

Cuándo será el próximo fin de semana largo

Según el calendario oficial de feriados nacionales, el próximo fin de semana largo llegará con la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este hecho histórico simboliza la defensa del pueblo argentino frente a la invasión anglo-francesa en el río Paraná y es considerado un hito fundamental en la afirmación de la soberanía nacional.