Calendario de feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre
Tras el fin de semana largo de octubre 2025, crece la expectativa por saber cuándo llega el próximo feriado y cómo aprovecharlo al máximo.
Después del fin de semana largo de octubre 2025, miles de argentinos ya revisan el calendario en busca del próximo feriado. La buena noticia es que noviembre ofrecerá otro descanso extendido de cuatro días, perfecto para hacer una escapada o relajarse antes de fin de año. En esta nota, todos los detalles sobre cómo aprovecharlo al máximo.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
Según el calendario oficial de feriados nacionales, el próximo fin de semana largo llegará con la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este hecho histórico simboliza la defensa del pueblo argentino frente a la invasión anglo-francesa en el río Paraná y es considerado un hito fundamental en la afirmación de la soberanía nacional.
Para este año, el Gobierno Nacional decidió trasladar el feriado del jueves 20 al lunes 24 de noviembre, con el propósito de impulsar el turismo interno y dinamizar las economías regionales. Además, se suma el viernes 21 como día no laborable, lo que generará un descanso extendido de cuatro días consecutivos, desde el viernes hasta el lunes inclusive.
De esta manera, el fin de semana largo de noviembre 2025 se perfila como una excelente oportunidad para organizar una escapada o disfrutar de unos días de relax antes del cierre del año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viernes no laborable no tiene el mismo alcance legal que un feriado: la decisión de otorgarlo o no depende de cada empleador o institución.
Calendario de feriados 2025
Los siguientes descansos que quedan son los siguientes:
- 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre Navidad
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario