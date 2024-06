Búsqueda de Loan Danilo Peña: reclaman la intervención de la Justicia Federal ante posible caso de trata

El nuevo pedido en el caso Loan Danilo Peña

Después de que se presente la solicitud ante el organismo que lideran Alejandra Mangano y Marcelo Colombo para que la Justicia Federal intervenga en el caso de Loan para corroborar que no tenga que ver con trata de personas, la investigación no se movió de la Justicia local de Corrientes.

Si bien no se descartó esta idea, las autoridades sostienen que la principal hipótesis es que Loan se perdió en campo abierto. Así, decidieron no mover la mente de lugar porque todos los esfuerzos están en encontrarlo vivo. Para esto, se están realizando rastrillajes en la zona.

Caso Loan: ¿qué dijo el fiscal?

El fiscal que investiga la causa de Loan, Juan Carlos Castillo, fue contundente y reveló que una de sus principales hipótesis es que el pequeño de tan solo 5 años se perdió y al salir caminando en busca de su papá, “tomó un rumbo que no era la casa de su abuela. Esta afirmación la tenemos en base a testimonio y Cámara Gesell”.

Castillo expresó: “estoy haciendo una investigación amplia en todo el país y no me estoy quedando en esa cuestión, porque estoy realizando muchas diligencias que no lo puedo comentar. Pero manejo otro tipo de investigación, también”.