Ni Una Menos vuelve a marchar este miércoles al Congreso, en plena conmoción por el femicidio de Agostina Vega
Se vive este miércoles otra jornada de movilizaciones por parte del colectivo feminista, en un momento de conmoción colectiva por el femicidio de Agostina.
El colectivo feminista Ni Una Menos encabeza este miércoles 3 de junio una nueva jornada de movilizaciones en las principales ciudades de la Argentina, al cumplirse un nuevo aniversario del surgimiento del movimiento social surgido en 2015 y tras el reciente femicidio de Agostina Vega.
En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro del reclamo será frente al Congreso de la Nación. Si bien la convocatoria central está pautada para las 17:00, las primeras columnas de activistas y organizaciones sociales comenzarán a concentrarse en las inmediaciones a partir de las 14:00, inmediatamente después de la habitual marcha de los jubilados.
Ante la previsión de una concurrencia multitudinaria, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad dispuso un operativo especial de ordenamiento urbano. Como consecuencia, el tránsito vehicular permanecerá completamente interrumpido en el perímetro delimitado por la Avenida de Mayo, Rivadavia, Callao, Entre Ríos y la calle Sarandí.
Asimismo, los recorridos de las líneas de colectivos que transitan por la zona sufrirán desvíos a partir de las 13:00, mientras que las estaciones de subte Congreso (Línea A) y Callao (Línea B) operarán con cierres e intermitencias preventivas según el flujo de manifestantes.
Ni Una Menos, con fuerte respaldo de las centrales sindicales
La marcha de este año contará con una fuerte presencia de los gremios y centrales obreras, que sumarán sus estructuras al reclamo contra la violencia de género:
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La CGT: La Confederación General del Trabajo movilizará una importante columna que se agrupará inicialmente en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís. Bajo el lema institucional “¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, la central obrera ratificó su adhesión a la jornada a través de sus canales de comunicación oficiales.
La CTA: Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina confirmó que unificará sus consignas tras haberlo definido en un plenario interno. Desde la conducción del sindicato señalaron que, si bien la movilización ya había sido acordada en una asamblea hace una semana, "ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba", sumando el pedido de justicia por la adolescente de 14 años a las banderas históricas de la fecha.
Radiografía de la violencia de género en la Argentina
El reclamo en las calles encuentra su correlato en las preocupantes estadísticas publicadas por el observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", que exponen la persistencia de la violencia machista y las fallas en los mecanismos de prevención del Estado:
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El balance del año: Entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 91 femicidios en todo el país.
El registro histórico: Desde la primera marcha de Ni Una Menos en 2015, la Argentina acumula un total de 3.205 víctimas fatales, lo que equivale a la trágica media de un femicidio cada 30 horas.
El círculo íntimo: El informe técnico revela que en el 85% de los casos el agresor formaba parte del círculo cercano de la víctima, y que el 63% de los crímenes se consumaron dentro de viviendas compartidas.
Alertas desatendidas: Un dato alarmante es que el 17% de las mujeres asesinadas ya había radicado denuncias policiales previas contra sus atacantes, y un 10% contaba con medidas de restricción perimetral vigentes al momento del hecho. Como consecuencia directa de estos crímenes, 2.714 menores de edad perdieron a sus madres en la última década.
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