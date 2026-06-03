Ni Una Menos vuelve a marchar este miércoles al Congreso, en plena conmoción por el femicidio de Agostina Vega

Ni Una Menos, con fuerte respaldo de las centrales sindicales

La marcha de este año contará con una fuerte presencia de los gremios y centrales obreras, que sumarán sus estructuras al reclamo contra la violencia de género:

La CGT: La Confederación General del Trabajo movilizará una importante columna que se agrupará inicialmente en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís . Bajo el lema institucional “¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, la central obrera ratificó su adhesión a la jornada a través de sus canales de comunicación oficiales.

La CTA: Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina confirmó que unificará sus consignas tras haberlo definido en un plenario interno. Desde la conducción del sindicato señalaron que, si bien la movilización ya había sido acordada en una asamblea hace una semana, "ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba", sumando el pedido de justicia por la adolescente de 14 años a las banderas históricas de la fecha.

Radiografía de la violencia de género en la Argentina

El reclamo en las calles encuentra su correlato en las preocupantes estadísticas publicadas por el observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", que exponen la persistencia de la violencia machista y las fallas en los mecanismos de prevención del Estado: