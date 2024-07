Caso Loan Danilo Peña: bronca de manifestantes frente al Juzgado de Goya mientras declaraba Walter Maciel

Con neumáticos encendidos y gritos al personal policial, los manifestantes mostraron su bronca e indignación, porque creen que Maciel está adentro "tomando un café tranquilo". En este sentido, reclamaron que haya justicia por el niño de 5 años, del cual aún se desconoce su paradero.

manifestantes frente al juzgado de goya.mp4

Ante esto, el personal de la Policía Federal formó una especie de escudo frente al Juzgado, para que las personas no tengan acceso en lo inmediato ni tampoco cuando el excomisario salga por la puerta tras brindar declaración.

Declaró Caillava y dijo que la acusan por ser informante policial

María Victoria Caillava, la exfuncionaria municipal de Goya, Corrientes, que está acusada por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este viernes ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. Además de sostener su inocencia, la mujer aseguró que fue incluida en el caso por ser informante de la Policía Federal en causas vinculadas al narcotráfico.

Caillava, que está detenido junto a su marido, el capitán retirado de la Armada Carlos Pérez, aseguró que fue invitada con su pareja al almuerzo familiar que se realizó el 13 de junio pasado en la casa de Catalina, la abuela paterna de Loan.

foto almuerzo loan

La invitación llegó por parte de Laudelina Peña, tía paterna de Loan que también está detenida junto a su marido, Antonio Benítez, por la desaparición del nene de cinco años en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio.

Por eso este viernes Caillava recordó ante la jueza federal Pozzer Penzo la secuencia inmediatamente posterior a la desaparición: estaba con Laudelina, quien "recibe un llamado y avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado".

Para ese momento José Peña, el padre de Loan, caminaba por el mismo sendero que acababan de usar su hijo y otros chicos que habían estado en el almuerzo junto con Antonio Benítez y una pareja de amigos suyos, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, que también están detenidos en la causa.

"Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. '¿No se habrá subido a tu camioneta?' Le digo 'imposible porque mi marido siempre cierra con llave'. Igual revisamos y avisamos que no estaba", dijo la exfuncionaria de 9 de Julio, la localidad de Corrientes que queda más cerca del paraje.

"Llamo a la Policía y me dicen 'le paso su número a Torres'. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a Bomberos que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo", aseguró la mujer.

Caillava y Pérez no se quedaron toda la jornada sino que volvieron a su casa para viajar al día siguiente a la ciudad de Corrientes porque ella tenía un turno médico. "Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero no era así. Mi marido llama al comisario a pedir seguridad, porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo para que quede secuestrado y así estar más seguros", explicó, sin entrar en detalles sobre el viaje a Resistencia, Chaco, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vía pública.