Caso Loan Danilo Peña: tras las indagatorias la Justicia sigue sin pistas certeras

Asimismo, ratificó que Laudelina fue la que la invitó a ella y a su marido Carlos Pérez al almuerzo, durante el cual no hubo problemas, pero que el conflicto se presentó cuando un grupo fue al naranjal: "Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado", contó.

Además, el sábado, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo un allanamiento en la casa de Francisco Méndez, el expolicia que tenía un vínculo muy estrecho con el comisario Walter Maciel.

"Acaba de comenzar un allanamiento en la casa de Francisco Amado Méndez, el policía retirado que participó de la búsqueda de Loan ese jueves 13 de junio. Una persona con estrechos vínculos con el excomisario Walter Maciel. Acaba de llegar la brigada de la Policía Federal a la vivienda. Está su familia en el interior", informó el periodista de C5N Adrián Salonia.

Del sorpresivo procedimiento, también participaron perros rastreadores pertenecientes a la división de canes de la Policía Federal.

Otro de los que prestó declaración indagatoria esta semana fue el comisario Walter Maciel que, según trascendió, habría apuntado sus sospechas contra Laudelina y su pareja, Antonio Benítez.

Sobre esto, el periodista de C5N Diego Gabriele indicó: "Harán especial énfasis en la falsa aparición de Loan. Suponen una ventana dónde puede existir una parte activa de Maciel en algún daño físico a Loan, en un tiempo determinado donde el excomisario se fue con la novedad de que encontraron al niño, y vuelve con la noticia de una falsa alarma de una cámara térmica de un drone".

Para la próxima semana se espera nuevas testimoniales de distintos funcionarios provinciales, aunque aun no salió la citación formal para Rafael Miranda, quien es señalado como la persona que trasladó a Laudelina Peña el día de su declaración y desempeñaría el rol de secretario privado y chofer del gobernador Gustavo Valdés. En tanto, está la expectativa de la citación a testimonial del senador Diego Pellegrini.