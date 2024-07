Caso Loan Danilo Peña: Laudelina se negó al careo con Benítez y allanaron a Codazzi

Por un lado, Laudelina sospecha que Benítez con Carlos Pérez y Victoria Caillava en la desaparición del nene; y por el otro, cree que el niño fue secuestrado y que Benítez pudo haberlo entregado.

Mónica Chirivín, actual abogada defensora de Laudelina, confirmó que su cliente se negó a hacer el careo con su pareja al considerar que “es solo un artilugio que detiene el proceso”. “Acá lo que se necesita es avanzar. Para hacerlo, hay que ir más arriba”, agregó.

“Ella cree que (Benítez) tiene algo que ver con el hecho y sabe perfectamente con quién quedó el nene. Laudelina sospecha que lo pudo haber acercado hasta algún determinado lugar para que se le lleven otras personas”, comentó Chirivín sobre las dudas de la tía del niño desaparecido.

A su vez, Chirivín precisó que Laudelina “no encontró el botín” de Loan, sino que lo hizo su hija, Macarena: “Son tres mujeres que van a buscar las famosas huellas y cuando llegaron estaba el comisario Maciel con Benítez. Ahí es donde Macarena saca con un palo el botín del chico. El comisario dispuso que se vayan y, entiendo yo, pidió la intervención de los peritos”, aseguró la letrada.

“Que todo el mundo diga que Laudelina mintió es razonable, porque mintió. Cuando declaró nuevamente, con toda su verdad, a nadie le sirvió porque era una declaración vaga y que no mencionaba a nadie, pero en realidad mencionó a Codazzi y otros que trataron de ensuciar la causa”, sostuvo.

Allanaron la casa de José Codazzi, el exabogado de Laudelina

José Codazzi El abogado José Codazzi

Durante la noche del miércoles, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal allanaron la casa de José Codazzi, el exabogado de Laudelina, a quien acusó por extorsión. En el procedimiento se le secuestraron sus celulares y se le informó sobre los cargos por lo que está siendo investigado.

"Personal de la policía venía siguiendo sus pasos, estaba en la casa de su padre, en el cruce de Mancini y Eva Perón. Llegaron con un grupo de detectives, lo allanaron, le secuestraron sus teléfonos celulares, le notificaron de la formación de una causa en su contra y le informaron que todo sus elementos personales tenían que ser retenidos", informaron en C5N.

Codazzi había sido señalado por Laudelina y su hija Macaren como quien les habría ofrecido dinero y otros beneficios si realizaban una declaración falsa ante la justicia Federal de Goya, para instalar la teoría de que Loan había sido atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

"Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", afirmó Macarena el 9 de julio pasado en una entrevista con C5N.

Sobre el letrado, Macarena agregó: "El abogado todavía no apareció, lo están buscando. "Decían que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".

Caso Loan Danilo Peña: encuentran dos celulares quemados

El hallazgo de dos celulares quemados se produjo en la esquina del cuartel de bomberos de 9 de Julio. Ambos elementos fueron secuestrados para su análisis.

Tras conocerse el hecho, Alicia, enfermera de la detenida María Victoria Caillava, confirmó que los celulares eran de su propiedad: "Son míos, eran viejos y los tiré. No servían más. Uno de los teléfonos tenía la pantalla rota, toda astillada. Para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente”, sostuvo.