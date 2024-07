Caso Loan: declaró Daniel "Fierrito" Ramírez y habló del almuerzo antes de la desaparición

Qué dijo “Fierrito” Ramírez en su declaración

"Los chicos se levantaron, picotearon y se fueron, yo seguí comiendo. Después me levanto, recojo los restos que dejaron los chicos, junté mi plato y empecé a comer. Me levanto, voy al fondo y agarro una naranja. Ahí viene Antonio y me dice 'esa es una naranja agria' y me fui a agarrar mandarinas", dijo el sospechoso.

"Fierrito" Ramírez agregó: "En eso cae mi hija Mailén, mi sobrina Nicole y mi sobrino Iván. Cae también el hijo de Antonio y me piden mandarinas. Les bajo tres a cada uno de los chicos. Anteriormente, Antonio ya me había dicho que en la tapera había muchas más naranjas. La intención era ir a buscarlas, juntarlas y llevarlas al pueblo", agregó en su testimonio.

loan peña Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes

“Me voy y en el transcurso del camino escucho ruido de chicos. Me doy vuelta y veo a mi señora Mónica Millapi, la señora Laudelina Peña y la señora Camila Núñez. Llegué hasta el portón, me alcanzaron, los esperé ahí y le digo a la señora Laudelina '¿dónde queda la tapera de Caballero?'. Me dice 'allá entre medio de aquellos timbós'", sostuvo.

Y sumó: "Paso el alambrado y voy. Miro el primer montecito y vi que no era, así que me fui al siguiente, donde encuentro al señor Benítez sentado en la raíz de un timbó con la bolsa y algunas naranjas. Le digo 'che no tiene nada esta planta' y me dice 'sí, se las llevaron todas'. En eso estaba Antonio y atrás estaba el nene. Ese fue el momento en el que vi a Loan Peña", aseguró.

El padre de Loan celebró la denuncia contra Gustavo Valdés

El padre de Loan Danilo Peña celebró la presentación que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan contra el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, por "supuesto encubrimiento".

La denuncia presentada por el fiscal Marijuan es por "supuesto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" en el marco de la desaparición del niño de 5 años, y también alcanza al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte; a su sucesor, Alfredo Vallejos; y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros.