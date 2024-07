Caso Loan Danilo Peña: ordenan romper una parcela en el cementerio de 9 de Julio

La orden judicial habilitó a los efectivos a romper la carpeta de cemento que fue comprada en las últimas tres semanas por un vecino de 9 de julio y sobre la cual se hicieron reformas el día de la desaparición de Loan, lo cual llamó la atención a los investigadores, según indicaron en C5N.

caso loan nuevo operativo cementerio Caso Loan: romperán una misteriosa losa en el cementerio de 9 de Julio

El procedimiento para romper la estructura ubicada dentro del cementerio municipal iba a realizarse la semana pasada, pero en ese entonces la jueza Pozzer Penzo no lo autorizó.

Los investigadores contactaron al vecino de 9 de Julio que realizó la compra de la parcela y, en principio, no estaría vinculado a ninguno de los detenidos por el caso.

"Él decidió hacer un contrapiso para tener la parcela en condiciones", habían informado en ese momento sobre los motivos por los cuales se había llevado a cabo una reconstrucción en el lugar.

Sin embargo, con el objetivo de no dejar ningún dato sospechoso sin investigar, los efectivos se hicieron presentes en el lugar con las herramientas e instrumentos necesarios para romper esa carpeta de cemento y la estructura.

El lugar ya había sido analizado con georadares de la Gendarmería, pero el resultado de esas pericias había sido inconcluso y no había arrojado datos contundentes. Es decir, en ese entonces no se logró determinar si debajo de la parcela había un cuerpo o no.

En tanto, se informó que durante la semana pasada el cementerio estuvo custodiado por las fuerzas federales para evitar cualquier tipo de entorpecimiento en la investigación.