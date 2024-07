Caso Loan Danilo Peña: piden que declare el senador Diego Pellegrini

Fue durante la declaración de Macarena que la joven reveló que, el viernes en el que su madre informó a un fiscal provincial que María Victoria Caillava y Carlos Pérez habían atropellado al menor, el senador apareció en uno de los autos involucrados.

En este contexto, Macarena enfatizó: “Me baso en la forma en la que me llevaron a declarar. Me sentí indefensa. Me fui sola. No tuve el asesoramiento de nadie. Nos cambiaron de vehículo. Y ahí se subió un señor que yo quiero identificar. Para mí se trata de un senador de Corrientes. En el camino hacemos un cambio, y yo lo quiero reconocer”.

“Puedo decir el nombre y apellido. Pero no estoy del todo segura. Lo tengo que ver personalmente. Por foto es Diego Pellegrini. Estoy 90 por ciento segura. Nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a dar una casa. Mi mamá le dio los detalles de la casa que queríamos, por temor”, añadió.

diego pellegrini gustavo valdes El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, junto al senador Diego Pellegrini

“Puedo reconocerle la voz también. Mi mamá también lo puede reconocer. No puedo hablar con ella. Me va a apoyar porque es la verdad. Es muy grave toda la situación. Dos policías no nos pueden cuidar en este momento”, expresó Macarena.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad, y las declaraciones de Macarena pusieron el foco sobre el rol que habría cumplido Pellegrini. La urgencia del pedido del tribunal subraya la necesidad de esclarecer los hechos lo antes posible y la atención está ahora centrada en la respuesta del senador y en el desarrollo de la investigación judicial.

Declaró Laudelina y cambió el orden de las indagatorias

Laudelina Peña declaró el martes por la noche ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. La tía de Loan Danilo Peña fue la primera de los siete imputados que dio una nueva versión sobre qué sucedió día que desapareció el nene.

La indagatoria a las 19 y finalizó pasada la medianoche, tras cinco horas y media de declaración. Tras una jornada maratónica, Pozzer Penzo, dispuso pasada la medianoche modificar el orden de las próximas indagatorias de los otros seis detenidos.

La ampliación de la indagatoria a Laudelina fue pedida por la propia imputada y su nueva abogada, Mónica Chirivín, quien también presenció de manera virtual la exposición en la que la imputada habría dado marcha atrás en su afirmación de que Loan murió tras ser atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña por el delito de sustracción de menores.

La figura penal que recae sobre los siete detenidos está contemplada en el artículo 146 del Código Penal y prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión a quien sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.

En el pedido de indagatorias hecho el sábado, los fiscales recordaron que el último registro fotográfico de Loan data de aquel 13 de junio a las 13.52, donde una imagen lo muestra caminando junto con los imputados Benítez, Peña, Millapi, Ramírez y otros cinco niños hacia el naranjal, lugar al que habrían concurrido después de un almuerzo en la casa de Catalina Peña en el paraje el Algarrobal.

