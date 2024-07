El conmovedor pedido de uno de los hermanos de Loan Danilo Peña: “Por favor, devuélvanlo"

En el mismo, José, cuenta: “Si me estás viendo, por favor devolvéme a mi hermanito. Lo estamos necesitando, son muchos días. Sé que él no está bien, está necesitando de su mamá, a su papá y sus juguetes”, dijo.

Y, agregó conmovido: “Quiero que me des una señal de dónde puedo ir a buscarlo o encontrarlo. Por favor, si alguien lo ve que me avise o haga un llamado. Que esto no se tarde más. Espero una vuelta a casa de mi hermanito”.

hermano loan.mp4

Fernando Burlando ofreció una recompensa por Loan Danilo Peña

Fernando Burlando anunció este lunes que sumará una "gran recompensa" a los $ 5 millones ofrecidos por el Gobierno para quien ayude a encontrar a Loan Danilo Peña a un mes de su desaparición en 9 de Julio, provincia de Corrientes.

"Larguen a Loan. Si lo tenés yo te voy a recompensar si me lo das. Si querés ponerte en contacto conmigo, te pasé un teléfono, pero seguramente te pase otro si querés tener una charla conmigo", expresó el abogado de la familia Peña en un video difundido en las últimas horas.

"Necesito recuperar a Loan, todos lo necesitamos, su familia lo espera. Si lo tenés o si estás cerca, ponete en contacto conmigo, te garantizo prudencia y una gran recompensa", insistió sin dar detalles de cómo sería esa retribución.

Hasta la fecha existe una recompensa de $ 5 millones ofrecida por el Ministerio de Seguridad a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, pero Fernando Burlando subió la apuesta para tentar, quizás, a alguien que tenga conocimiento del paradero o destino de Loan Danilo Peña.

burlando loan.mp4

El nene de cinco años desapareció el 13 de junio pasado cuando salió a caminar con otros chicos por un monte cerca de la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, en Corrientes.

Loan había estado almorzando en lo de su abuela, Catalina, acompañado no sólo por sus padres, José y María, sino también por sus tíos, Laudelina y Antonio Benítez, ambos detenidos en conexión con su desaparición.

En la mesa estuvieron también Mónica Millapi y Daniel Ramírez, así como Victoria Caillava y Carlos Pérez, que son vecinos de la zona. Las dos parejas y los tíos de Loan están detenidos junto con el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusados de haber jugado un rol en la desaparición del nene.