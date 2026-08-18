Lomas de Zamora: fue a visitar a su amante y lo ejecutaron en medio de la calle cuando bajaba de su camioneta
Un contratista en Lomas de Zamora fue asesinado en la puerta de la casa de su amante y horas después su esposa se presentó en la comisaría. Hay un detenido.
La Policía bonaerense investiga el crimen de un contratista en Lomas de Zamora que fue ejecutado el sábado pasado apenas puso un pie en la calle para bajar de su camioneta en la puerta de la casa de su amante. Fuentes policiales consideraron que puede no haber sido un episodio de inseguridad sino un ajuste de cuentas.
Eran las 6 de la mañana cuando el contratista Jorge Britos Alcaraz, de 54 años, llegó a la casa de su novia sobre la calle Cosquín al 1300, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
La vivienda está ubicada entre una iglesia y un kiosko, y en un video del episodio se puede apreciar que las tres fechadas exhiben rejas, probablemente para evitar los efectos de la inseguridad en la zona.
Britos Alcaraz se disponía a bajar de su camioneta Ford Ranger negra mientras su pareja, de 27 años, lo veía desde la puerta de su casa, detrás de las rejas, y en ese momento dos motochorros lo cruzaron y uno de ellos le disparó sin mediar palabra.
La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la vía pública, y el video resultante -que se convirtió en viral este martes- permite apreciar no sólo los momentos previos al ataque sino también la precisión y sincronización que permite abonar la teoría de un ataque vinculado al crimen organizado.
Fuentes policiales detallaron a Infobae que Britos Alcaraz, un contratista oriundo de Paraguay, estaba armado al momento del ataque e intentó defenderse con su arma mientras caía al suelo tras recibir un disparo.
De hecho, personal de la Comisaría 10a de Ingeniero Budge encontró en la escena del crimen un arma sin impedimento, una pistola calibre 9mm marca Taurus que tenía 10 municiones intactas en su cargador. También apareció una vaina servida del mismo calibre en la calle.
Britos Alcaraz logró herir a uno de los atacantes pero ambos lograron escapar de la escena del crimen.
Eventualmente, investigadores de la Sub DDI de Lomas de Zamora dieron con el atacante herido y lo arrestaron. El acusado fue identificado como Sebastián Abel Rodríguez, de 22 años, que tenía una lesión de bala en el lado izquierdo del cuello.
Hasta la fecha sigue prófugo el conductor de la moto, un joven de 23 años identificado como Kevin Ezequiel Lezcano, que tiene antecedentes penales por encubrimiento.
La muerte de Britos Alcaraz sacó a la luz detalles de su vida privada: horas después de su asesinato su esposa se presentó en la comisaría de Ingeniero Budge para confirmar que su marido se había ausentado de su casa
La mujer de 51 años confirmó que su esposo había salido a las 6 de la mañana del hogar familiar sin decir a dónde iba, aunque ella conocía la relación paralela que mantenía con la amante e incluso sabía de la existencia del hijo de ambos.
El caso quedó en manos del fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N° 7 de Lomas de Zamora, quien ya descartó la hipótesis de un robo frustrado.
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