Lomas de Zamora: fue a visitar a su amante y lo ejecutaron en medio de la calle cuando bajaba de su camioneta

Fuentes policiales detallaron a Infobae que Britos Alcaraz, un contratista oriundo de Paraguay, estaba armado al momento del ataque e intentó defenderse con su arma mientras caía al suelo tras recibir un disparo.

De hecho, personal de la Comisaría 10a de Ingeniero Budge encontró en la escena del crimen un arma sin impedimento, una pistola calibre 9mm marca Taurus que tenía 10 municiones intactas en su cargador. También apareció una vaina servida del mismo calibre en la calle.

Britos Alcaraz logró herir a uno de los atacantes pero ambos lograron escapar de la escena del crimen.

Eventualmente, investigadores de la Sub DDI de Lomas de Zamora dieron con el atacante herido y lo arrestaron. El acusado fue identificado como Sebastián Abel Rodríguez, de 22 años, que tenía una lesión de bala en el lado izquierdo del cuello.

Hasta la fecha sigue prófugo el conductor de la moto, un joven de 23 años identificado como Kevin Ezequiel Lezcano, que tiene antecedentes penales por encubrimiento.

La muerte de Britos Alcaraz sacó a la luz detalles de su vida privada: horas después de su asesinato su esposa se presentó en la comisaría de Ingeniero Budge para confirmar que su marido se había ausentado de su casa

La mujer de 51 años confirmó que su esposo había salido a las 6 de la mañana del hogar familiar sin decir a dónde iba, aunque ella conocía la relación paralela que mantenía con la amante e incluso sabía de la existencia del hijo de ambos.

El caso quedó en manos del fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N° 7 de Lomas de Zamora, quien ya descartó la hipótesis de un robo frustrado.