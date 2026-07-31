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Mar del Plata: desesperado pedido para salvar a un gato encerrado en un local

Sociedad

Se desconoce el tiempo en el que permanece solo en el comercio, que aparentemente se encuentra vacío.

Piden ayuda para rescatar un gato que quedó encerrado en un local en Mar del Plata.

Piden ayuda para rescatar un gato que quedó encerrado en un local en Mar del Plata.

Un pedido desesperado se publicó este viernes para salvar a un gato que habría quedado encerrado en un local de bikinis en Mar del Plata.

Al parecer, el comercio se encuentra cerrado y vacío. A través de las vidrieras del lugar, se dejó ver un felino adulto que se encuentra aparentemente solo y se desconoce desde hace cuánto tiempo.

El local es Anna Bukinis que tuvo que liquidar y cerrar sus puertas. El video fue publicado por el portal 0223 y los vecinos piden ayuda para rescatar al gato.

El local Anna Bikinis cerró en Mar del Plata.

El local Anna Bikinis cerró en Mar del Plata.

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