Mar del Plata: desesperado pedido para salvar a un gato encerrado en un local
Se desconoce el tiempo en el que permanece solo en el comercio, que aparentemente se encuentra vacío.
Un pedido desesperado se publicó este viernes para salvar a un gato que habría quedado encerrado en un local de bikinis en Mar del Plata.
Al parecer, el comercio se encuentra cerrado y vacío. A través de las vidrieras del lugar, se dejó ver un felino adulto que se encuentra aparentemente solo y se desconoce desde hace cuánto tiempo.
El local es Anna Bukinis que tuvo que liquidar y cerrar sus puertas. El video fue publicado por el portal 0223 y los vecinos piden ayuda para rescatar al gato.
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