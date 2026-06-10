Los audios de Leopoldo Luque que hicieron llorar a Dalma Maradona: insultos y polémica en el juicio por Diego
La hija del Diez vivió un momento de profunda conmoción durante su exposición ante el tribunal al escuchar una serie de mensajes atribuidos al neurocirujano.
La declaración de Dalma Maradona en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por un momento de enorme tensión emocional. La hija mayor del astro se quebró al escuchar una serie de audios de Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa, que fueron reproducidos durante la audiencia y posteriormente difundidos en el programa DDM (América TV).
"Tenemos para escuchar los audios que le pasaron ayer a Dalma Maradona cuándo estaba declarando. Son muy fuertes, algunos grotescos y otros que nos ayudan a entender cómo era el tratamiento médico que recibía Maradona", explicó el periodista Martín Candalaft al presentar el material en el ciclo televisivo.
En uno de los mensajes, Luque se refiere de manera despectiva a una de las hijas del exfutbolista: "Esta gorda es una pelotuda desagradecida, el papá estaba muerto en su casa y no lo iba ni a ver, si no lo agarraba yo y lo llevaba a una clínica ese tipo se cagaba muriendo. La estúpida habla mal de mí por una foto de mierda, gorda desagradecida, yo no le doy pelota nunca más".
Luego, Candalaft aseguró que otro de los audios permitía comprender aspectos del funcionamiento de la internación domiciliaria que atravesó Maradona en sus últimos días. Allí se escucha a Luque decir: "¿Sabes lo qué tenés que proponer en el grupo? Yo no quiero hablar porque no me quiero cruzar con la gorda. Quién va a buscar y quién le va a presentar al clínico, esa es la gran pregunta".
Tras la audiencia, Gianinna Maradona habló sobre el difícil momento que atravesó su hermana al escuchar ese material. "Escucho y veo a mi hermana llorar y me desarmo", expresó en diálogo con DDM.
Además, cuestionó con dureza el accionar de Luque y el trato que, según sostuvo, recibía su padre. "Es todo muy fuerte. Escuchas los audios, él (Luque) ahí sentado, el desenlace y como se referían a mi papá… Parece como que no estuvieran hablando de un ser humano y eso es terrible", afirmó.
"En teoría lo quería y estaba trabajando para él", agregó Gianinna sobre el médico. Y continuó: "Escuché audios y leí conversaciones, pero los vuelvo a escuchar, me vuelvo a indignar y se me vuelve a revolver el estómago. No entiendo cómo puede seguir sosteniendo cosas".
Por último, la hija menor de Diego Maradona lanzó una contundente acusación sobre el accionar de los imputados en la causa: "Montaron una obra de teatro. Es terrible y un asco".
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