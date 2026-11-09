Cómo ver en vivo por Internet los shows por la llegada del papa León XIV a la Argentina
La agenda artística reunirá a figuras como Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra.
La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una importante presencia musical. Entre el 8 y el 11 de noviembre, distintos artistas, coros y bailarines participarán de las celebraciones y encuentros previstos en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.
Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen son algunas de las figuras que formarán parte de la programación. La propuesta combinará música popular, folklore, canciones religiosas y espectáculos corales, en el marco de las actividades organizadas para recibir al Sumo Pontífice.
Quienes no puedan acercarse a los distintos escenarios tendrán la posibilidad de seguir los acontecimientos a través de las transmisiones digitales. La cobertura estará a cargo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que anunció cerca de 55 horas de streaming durante los cuatro días de la visita.
Dónde ver los shows en vivo
La transmisión oficial se realizará a través del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina (@ConferenciaEpiscopalArgentina), con una cobertura especial de los principales momentos de la agenda papal. La propuesta incluirá las celebraciones, los encuentros y testimonios de quienes participen del recorrido.
Entre las presentaciones musicales previstas se destacan la participación de Abel Pintos en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante la mañana del lunes 9; y las actuaciones de distintos artistas y agrupaciones en la misa del Monumento a los Españoles, en Palermo.
El martes 10, la programación tendrá dos momentos destacados. En Córdoba, durante la misa prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, se presentarán Jairo, Jorge Rojas, José Luis Miralles, Ruah y otras agrupaciones. Por la noche, en Buenos Aires, el encuentro con los jóvenes contará con la participación de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, entre otros.
El miércoles 11, la música también tendrá un lugar central en la misa de Luján, prevista para las 10 frente a la Basílica. Luciano Pereyra encabezará la propuesta artística, acompañado por los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.
Cómo seguir toda la visita
Además del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina, la cobertura podrá seguirse a través de CELAM TV y Vatican News en español, que ofrecerán información y transmisiones vinculadas con las actividades del Papa.
Por otra parte, el sitio oficial elpapaenargentina.com.ar reúne la agenda completa, los horarios, las sedes y las novedades del recorrido. Allí también se podrán consultar posibles modificaciones en la programación.
De esta manera, quienes quieran acompañar la visita de León XIV desde sus casas tendrán distintas alternativas para seguir tanto los shows musicales como las misas, los encuentros y las actividades institucionales previstas durante su estadía en el país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario