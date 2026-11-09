Cómo ver en vivo por Internet los shows por la llegada del papa León XIV a la Argentina

El martes 10, la programación tendrá dos momentos destacados. En Córdoba, durante la misa prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, se presentarán Jairo, Jorge Rojas, José Luis Miralles, Ruah y otras agrupaciones. Por la noche, en Buenos Aires, el encuentro con los jóvenes contará con la participación de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, entre otros.

El miércoles 11, la música también tendrá un lugar central en la misa de Luján, prevista para las 10 frente a la Basílica. Luciano Pereyra encabezará la propuesta artística, acompañado por los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

Cómo seguir toda la visita

Además del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina, la cobertura podrá seguirse a través de CELAM TV y Vatican News en español, que ofrecerán información y transmisiones vinculadas con las actividades del Papa.

Por otra parte, el sitio oficial elpapaenargentina.com.ar reúne la agenda completa, los horarios, las sedes y las novedades del recorrido. Allí también se podrán consultar posibles modificaciones en la programación.

De esta manera, quienes quieran acompañar la visita de León XIV desde sus casas tendrán distintas alternativas para seguir tanto los shows musicales como las misas, los encuentros y las actividades institucionales previstas durante su estadía en el país.