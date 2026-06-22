Los feriados de junio que restan transitar: cuándo serán y a quiénes beneficia
Algunas ciudades bonaerenses tendrán descanso extendido por feriados locales, con jornadas especiales según cada festejo municipal en distintos puntos de la provincia.
El final de junio de 2026 llega con distintos días de descanso en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, impulsados por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. Estos feriados impactan principalmente en la administración pública municipal, escuelas y algunas actividades del sector privado, incluyendo comercios, aunque la adhesión depende de cada jurisdicción.
En este contexto, los feriados se convierten en una oportunidad de pausa en la rutina laboral y educativa, con una implementación que varía según cada municipio bonaerense.
Los feriados que restan de junio
Durante el cierre de junio de 2026, distintas localidades bonaerenses tendrán feriados locales por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales, generando jornadas de descanso en varios puntos de la provincia de Buenos Aires.
El cronograma de fechas incluye:
- Rafael Obligado (Rojas): 21 de junio, por celebración patronal.
- El Dorado (Leandro N. Alem): 21 de junio, por festividad patronal.
- Balcarce: 22 de junio, por aniversario fundacional.
- Ayacucho: 22 de junio, por aniversario fundacional.
- Berisso: 24 de junio, por aniversario fundacional.
- Roque Pérez: 24 de junio, por aniversario fundacional.
- Florencio Varela: 24 de junio, por festividad patronal.
- Lima (Zárate): 24 de junio, por aniversario fundacional.
- Mercedes: 25 de junio, por aniversario fundacional.
- Capitán Sarmiento: 29 de junio, por aniversario fundacional.
- Martínez de Hoz (Lincoln): 29 de junio, por aniversario fundacional.
A estas fechas se suma el feriado nacional del sábado 20 de junio, en el que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, completando así un calendario con múltiples jornadas de descanso en el territorio bonaerense.
Calendario de feriados 2026
El calendario oficial de feriados en Argentina se organiza en tres categorías: feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos. Esta estructura busca sostener las fechas históricas de conmemoración y, al mismo tiempo, promover la creación de fines de semana largos a lo largo del año.
Dentro del esquema vigente, los feriados restantes del año se distribuyen de la siguiente manera:
Feriados inamovibles:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
Feriados con fines turísticos:
El cronograma nacional también incorpora jornadas no laborables pensadas para impulsar el turismo interno y extender los períodos de descanso.
- Viernes 10 de julio.
- Lunes 7 de diciembre.
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