 Los feriados de junio que restan transitar: cuándo serán y a quiénes beneficia

Axel Kicillof decretó feriado el día del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026: para quiénes Axel Kicillof decretó feriado el día del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026: para quiénes

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial de feriados en Argentina se organiza en tres categorías: feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos. Esta estructura busca sostener las fechas históricas de conmemoración y, al mismo tiempo, promover la creación de fines de semana largos a lo largo del año.

Dentro del esquema vigente, los feriados restantes del año se distribuyen de la siguiente manera:

Feriados inamovibles:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos:

El cronograma nacional también incorpora jornadas no laborables pensadas para impulsar el turismo interno y extender los períodos de descanso.