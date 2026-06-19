La tajante decisión del Gobierno con el feriado por el Día de la Bandera que cae en medio del Mundial 2026

Qué pasa con el feriado del sábado 20 de junio

De acuerdo con la legislación que rige el cronograma de días festivos administrado por el Ministerio del Interior, el Día de la Bandera está catalogado bajo la condición de feriado nacional inamovible.

Esto significa que, a diferencia de los denominados "feriados trasladables" que buscan fomentar el turismo interno, la fecha no puede sufrir modificaciones bajo ninguna circunstancia y debe conmemorarse estrictamente el día de la semana en que cae de forma natural.

Por lo tanto, el feriado se mantendrá asentado el sábado 20 de junio, funcionando como un día de descanso habitual para quienes realizan actividades laborales durante el fin de semana, pero sin generar un puente turístico ni un beneficio de descanso extra para la mayoría de los trabajadores que cumplen tareas de lunes a viernes.

¿Cuándo vuelve a haber un fin de semana largo?

Quienes esperaban con ansias un receso prolongado deberán guardar las valijas y armarse de paciencia. Al quedar el 20 de junio fijado en el sábado, la agenda oficial marca que el próximo fin de semana largo tendrá lugar recién en el mes de julio.

Para ese entonces, la llegada del Día de la Independencia (9 de julio) abrirá una nueva ventana en el almanaque que permitirá, según lo dispuesto para este período, disfrutar de un descanso extendido antes de encarar la segunda mitad del año.