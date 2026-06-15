 Los feriados que coinciden con los partidos de Argentina en el Mundial: los detalles

Ese mismo miércoles, Florencio Varela contará con una jornada no laborable por la celebración de San Juan Bautista, patrono del distrito. Luego, el jueves 25, Mercedes festejará un nuevo aniversario, mientras que el cierre del mes llegará de la mano de Capitán Sarmiento, que recordará su fundación el lunes 29. Gracias a esta fecha, algunos vecinos podrán disfrutar de un fin de semana largo antes de que termine junio

Calendario de feriados 2026

De acuerdo con el calendario oficial, estos son los feriados inamovibles que restan en 2026:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Por otra parte, los siguientes corresponden a feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.