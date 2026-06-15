Los feriados que coinciden con los partidos de Argentina en el Mundial: los detalles
Entre un nuevo feriado, un fin de semana largo y la expectativa por el Mundial 2026, varios bonaerenses podrán disfrutar de jornadas de descanso.
Aunque junio no suele destacarse por la cantidad de feriados nacionales, este año traerá algunas novedades para distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Gracias a una serie de asuetos locales, miles de bonaerenses podrán disfrutar de jornadas de descanso adicionales antes de que finalice el mes.
Estas fechas especiales abren la posibilidad de extender el tiempo libre y, en determinados casos, formar un fin de semana largo al combinarse con el sábado y el domingo. En medio de la expectativa que también genera el Mundial 2026, estos días de pausa aparecen como una buena oportunidad para realizar una escapada corta, compartir actividades en familia o simplemente aprovechar un merecido descanso.
Los feriados que coinciden con partidos
Estos feriados tendrán alcance exclusivamente local, por lo que no integrarán el calendario nacional. Además, las jornadas impactarán principalmente en la administración pública y en las sucursales del Banco Provincia. En el sector privado, la adhesión dependerá de la decisión de cada empleador.
Los primeros en acceder a este beneficio serán los habitantes de Ayacucho, que el lunes 22 de junio celebrarán un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad. Dos días después, el miércoles 24, será el turno de Berisso y Roque Pérez, que también conmemorarán fechas especiales de sus comunidades.
Ese mismo miércoles, Florencio Varela contará con una jornada no laborable por la celebración de San Juan Bautista, patrono del distrito. Luego, el jueves 25, Mercedes festejará un nuevo aniversario, mientras que el cierre del mes llegará de la mano de Capitán Sarmiento, que recordará su fundación el lunes 29. Gracias a esta fecha, algunos vecinos podrán disfrutar de un fin de semana largo antes de que termine junio
Calendario de feriados 2026
De acuerdo con el calendario oficial, estos son los feriados inamovibles que restan en 2026:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Por otra parte, los siguientes corresponden a feriados trasladables:
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
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