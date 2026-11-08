Los Granaderos a Caballo escoltarán al papa León XIV durante su visita a la Argentina

La aeronave, un Boeing 737-8 MAX con matrícula LV-KKD, traslada al Sumo Pontífice junto a su comitiva oficial y a la delegación de periodistas acreditados tras dar por concluida su primera etapa de la gira sudamericana en Uruguay.

El emotivo momento se pudo observar en vivo por C5N. En medio de un importante operativo de seguridad, el sumo pontífice comenzó su viaje rumbo a la Argentina, donde será recibido por el presidente Javier Milei y una importante comitiva.

Link para ver EN VIVO a Javier Milei con el Papa León XIV en el Aeroparque de Buenos Aires

El presidente Javier Milei recibe al papa León XIV en las pistas del Aeroparque Metropolitano, marcando el arribo oficial del Sumo Pontífice a la República Argentina tras su exitoso paso por el país vecino de Uruguay.

El líder de la Iglesia Católica llega en medio de un clima de enorme expectativa y un fuerte operativo de seguridad, el cual incluye restricciones al tránsito pesado en rutas nacionales y días declarados como feriados (como es el caso de la Provincia de Buenos Aires y CABA) para facilitar la masiva movilización de los fieles.

Cómo ver la llegada del Papa León XIV EN VIVO

La ceremonia oficial de recepción es emitida en directo por la Oficina del Presidente. Para seguir el minuto a minuto del encuentro protocolar, el saludo oficial y los primeros pasos del Papa en suelo argentino, podés acceder a la transmisión a través del siguiente link oficial de YouTube: