Sorpresa en Recoleta: León XIV rompió el protocolo y saludó a los vecinos de la Nunciatura
El Pontífice dejó por un momento la rigidez de la seguridad y se acercó a saludar y bendecir a los frentistas que sufren las restricciones en el perímetro de la sede diplomática y a los fieles.
Mientras el estricto operativo de seguridad diseñado por la Ciudad y la custodia vaticana mantenía blindadas las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica con vallas, vallados y controles de DNI, el papa León XIV protagonizó una escena que descolocó por completo a los encargados del protocolo. En medio de la tensión acumulada por las restricciones de circulación que rigen para los frentistas y comerciantes de Recoleta, el Santo Padre decidió salir momentáneamente del libreto oficial y se acercó a saludar de cerca a los vecinos y otros fieles que aguardaban detrás del vallado sobre la avenida Alvear.
Lejos de la formalidad de los salones oficiales y los despachos de la alta política, el Pontífice se detuvo a agradecer el cariño y bendecir a la hora que recibía muestras de afecto de fieles y vecinos de la zona, quienes sufren las complicaciones logísticas del histórico despliegue papal. La sorpresiva caminata por el perímetro restringido generó corridas improvisadas entre los efectivos de seguridad y arrancó la ovación de los fieles y vecinos que poblaban la zona a pie de calle.
Calidez de cercanía frente al blindaje urbano
El gesto de distensión del Papa no tardó en viralizarse entre los habitantes del barrio, que en las últimas horas venían expresando sus quejas por la imposibilidad de mover autos de las cocheras y por las estrictas credenciales exigidas para transitar el cuadrilátero entre Callao, Libertador y Quintana. Para la marea de vecinos apostados en las inmediaciones de la residencia oficial, la irrupción de León XIV transformó un domingo de restricciones agobiantes en una postal de cercanía pastoral que contrastó de lleno con la rigidez institucional de la cumbre en la Casa Rosada.
Con esta movida de impronta callejera, el Pontífice volvió a demostrar que su manual de estilo prioriza el contacto directo con la feligresía antes que las normativas de seguridad milimétricas, sumando un nuevo capítulo de alto impacto popular en su primer día de estadía en la Ciudad.
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