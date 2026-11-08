Sorpresa en Recoleta: León XIV rompió el protocolo y saludó a los vecinos de la Nunciatura

Calidez de cercanía frente al blindaje urbano

El gesto de distensión del Papa no tardó en viralizarse entre los habitantes del barrio, que en las últimas horas venían expresando sus quejas por la imposibilidad de mover autos de las cocheras y por las estrictas credenciales exigidas para transitar el cuadrilátero entre Callao, Libertador y Quintana. Para la marea de vecinos apostados en las inmediaciones de la residencia oficial, la irrupción de León XIV transformó un domingo de restricciones agobiantes en una postal de cercanía pastoral que contrastó de lleno con la rigidez institucional de la cumbre en la Casa Rosada.