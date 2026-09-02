Quién es la nueva eliminada de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Con la definición cada vez más cerca, las redes sociales ya comenzaron a marcar tendencias sobre quién podría dejar la casa en la próxima gala.
La recta final de Gran Hermano Generación Dorada entró en una etapa decisiva y las seis participantes que lograron llegar a esta instancia ya conocen el nuevo mecanismo de votación. Luego de la eliminación de Pincoya, el público comenzó a elegir de manera positiva a su favorita, mientras las jugadoras compiten por mantenerse en carrera hasta la gran final.
Las finalistas son Mariela Prieto, Luana Fernández, Yipio, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli y Sol Abraham. Este miércoles se producirá una nueva eliminación y la participante que reúna menos votos positivos deberá abandonar la casa.
En medio de la expectativa, Pabloschi volvió a aparecer en redes sociales para anticipar qué podría suceder en la gala. El reconocido referente de Gran Hermano suele compartir sus pronósticos durante las instancias de eliminación y esta vez fue directo al señalar quién quedaría afuera.
Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
A través de sus redes sociales, Pabloschi lanzó una frase contundente que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del reality: "Se va Mariela. Menos emoción que esperar que hierva el agua", sentenció.
De esta manera, según el boca de urna del reconocido tuitero, Mariela Prieto sería la próxima eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, quedando fuera de la competencia a pocos días de la definición.
El pronóstico coincide con la tendencia que mostraron algunas encuestas realizadas en redes sociales, donde Mariela aparecía con el porcentaje más bajo de votos positivos entre las seis finalistas. Sin embargo, el resultado de Pabloschi no representa la votación oficial y todo puede cambiar hasta el cierre de los votos.
La gala de este miércoles será entonces determinante para conocer si el pronóstico vuelve a acertar y Mariela se convierte en la próxima participante en abandonar la casa o si, por el contrario, logra revertir la tendencia y meterse definitivamente en la recta final del reality.
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