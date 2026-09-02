Quién es la nueva eliminada de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

El pronóstico coincide con la tendencia que mostraron algunas encuestas realizadas en redes sociales, donde Mariela aparecía con el porcentaje más bajo de votos positivos entre las seis finalistas. Sin embargo, el resultado de Pabloschi no representa la votación oficial y todo puede cambiar hasta el cierre de los votos.

La gala de este miércoles será entonces determinante para conocer si el pronóstico vuelve a acertar y Mariela se convierte en la próxima participante en abandonar la casa o si, por el contrario, logra revertir la tendencia y meterse definitivamente en la recta final del reality.