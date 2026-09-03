Soledad Fandiño habló de la angustia y la culpa tras el cáncer de mama: "No lo puedo evitar"

"Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real: a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo, pero siento que también se puede mostrar la parte que no se ve pero que también existe", escribió.

La actriz también enumeró algunas de las actividades que incorporó a su rutina para intentar reducir los niveles de tensión y cuidar su bienestar luego del diagnóstico.

"Después del diagnóstico de cáncer de mama los médicos me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día: hago mis respiraciones, medito, camino, hago ejercicio, yoga, pilates...", detalló.

Sin embargo, admitió que esas herramientas no siempre alcanzan y que existen momentos en los que determinadas situaciones o comentarios terminan afectándola. Es allí, según explicó, cuando aparece otro sentimiento que vuelve todavía más complejo el proceso. "A veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa".

Finalmente, Fandiño explicó cómo ambas emociones terminan conectándose y generando un círculo del que le resulta difícil salir: "La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma. Son emociones negativas que se retroalimentan y me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa… ¿Les pasa? ¿Qué hacen en momentos así?".

Con su publicación, la actriz volvió a mostrar una parte íntima de su recuperación y abrió la conversación con sus seguidores sobre las dificultades emocionales que pueden aparecer después de atravesar un diagnóstico de cáncer.