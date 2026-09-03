Emilia Mernes respondió a una fake news y publicó un contundente comunicado: "Una mentira tras otra"

“Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”, señalaron.

El equipo de Mernes también hizo referencia a la diferencia entre la rapidez con la que puede circular una noticia y el impacto que puede tener sobre la credibilidad de quien la difunde.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, remarcaron.

Finalmente, desde el entorno de la cantante agradecieron a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y seriedad: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.

De esta manera, la cantante dejó en claro que la supuesta historia que comenzó a circular en redes no fue publicada por ella, mientras que su equipo decidió intervenir públicamente para cuestionar la difusión de información que consideró falsa y pedir mayor rigurosidad antes de replicar contenidos atribuidos a la artista.