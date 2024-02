Los secretos del sonido: un sudamericano que triunfa en el mundo audiovisual

"Y los sonidistas no están muy reconocidos", comenzó contando Giovanny Basabe: "Mi vocación fue un gusto adquirido a través de los años; siempre me interesó la manera como se hacían las películas; cuando inicié escuchaba que nadie quería hacer sonido porque es muy complicado entonces siempre me causó curiosidad y después que empecé a trabajar en el sonido me gustó un montón".