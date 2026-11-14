Remedios de Escalada: comunicado de Metrogas tras el corte de la fuga

De acuerdo con los registros de MetroGAS, la llamada que alertó sobre la fuga de gas ingresó al sistema de la empresa a las 9.44 de la mañana y desde entonces se activó un protocolo de emergencias habitual para este tipo de casos.

A las 10.04 arribó al lugar un reclamista y un asistente de MetroGAS para hacer un diagnóstico de la situación y pocos minutos después llegó el primer equipo de emergencias para reparar el daño en el caño de media presión afectado. Se cumplieron todos los pasos que marca la normativa.

La explosión se registró cerca de las 10.50 por razones que son materia de investigación.

En el lugar intervinieron varias dotaciones de bomberos de distintos cuarteles de la zona para mantener controlado el fuego, y personal de Defensa Civil y del municipio trabajaron en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión y la asistencia de los afectados.

MetroGAS se encuentra a total disposición de las autoridades judiciales a cargo de la investigación."

Metrogas cortó la fuga en Remedios de Escalada y los bomberos extinguieron el fuego

La empresa Metrogas logró cortar este sábado la fuga de gas en Remedios de Escalada, lo que permitió a los bomberos extinguir por completo el incendio, según confirmó el Municipio de Lanús.

Tras el freno al escape de fluido, equipos de trabajo municipales iniciaron las tareas de diagnóstico estructural y limpieza en las propiedades dañadas tras el estallido, mientras que el área de Desarrollo Social asiste a las familias desplazadas para que regresen de manera paulatina a sus viviendas.

Por su parte, la empresa Edesur había interrumpido el servicio en el sector de forma preventiva y debe verificar el estado de la red antes de normalizarlo.