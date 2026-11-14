Remedios de Escalada: vecinos denunciaron al 911 olor a gas un día antes de la explosión

El Municipio de Lanús confirmó que MetroGAS cortó la fuga y los Bomberos extinguieron el incendio

El Municipio de Lanús informó que durante MetroGAS logró cortar la fuga de gas y los Bomberos extinguieron por completo el incendio en Remedios de Escalada. Las familias evacuadas reciben asistencia para regresar a sus hogares, mientras continúa la investigación judicial para determinar cómo se produjeron los hechos.

Según informaron las autoridades, los equipos municipales iniciaron las tareas de evaluación de los daños provocados por el siniestro. La zona continuará restringida al tránsito hasta que finalicen los trabajos de diagnóstico y limpieza.