Loto histórico: un solo ganador se quedó con el pozo récord de $8.700 millones
Un hombre se convirtió este sábado por la noche en el único ganador de un pozo verdaderamente histórico en el Loto. Los números.
Durante la noche del último sábado, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires anunció que una sola boleta de Loto logró acertar las seis bolillas de la codiciada modalidad "Match", cortando una racha inédita: fue la primera vez que salía este pozo desde el año 2024.
De esta manera, un afortunado apostador transformó su vida para siempre al convertirse en el único ganador de un pozo verdaderamente histórico en el Loto.
La jugada perfecta combinó el azar con las siguientes bolillas: 13, 15, 18, 19, 29 y 32. De esta manera, el cartón se hizo acreedor de un pozo bruto de $8.764.520.426, consolidándose como uno de los premios más abultados entregados por este juego de azar en la historia reciente del país.
Cuánto se lleva el ganador del histórico pozo del Loto
Como es habitual por obvias razones de seguridad, la identidad y el paradero de la persona ganadora se mantienen bajo estricto secreto. En términos reales, y tras aplicarse los correspondientes descuentos por los gravámenes impositivos del juego, el nuevo millonario embolsará una cifra neta cercana a los $6.272 millones de pesos.
A un paso del récord del Quini 6
A pesar de la espectacularidad de la cifra, la jugada del Loto quedó apenas un escalón por debajo del récord absoluto en juegos de azar en la Argentina. Esa marca sigue perteneciendo al histórico Quini 6 de diciembre de 2025, oportunidad en la que un apostador de la provincia de Santa Fe se adjudicó la colosal suma de $8.844.300.000.
La combinación ganadora de esta edición del Loto dejó una mezcla de lo más curiosa para el manual de la quiniela: reunió a "la yeta" (13), "la niña bonita" (15), la sangre (18), el pescado (19), San Pedro (29) y, como no podía ser de otra manera para coronar la jugada, el dinero (32).
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