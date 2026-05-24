Loto histórico: un solo ganador se quedó con el pozo récord de $8.700 millones

Cuánto se lleva el ganador del histórico pozo del Loto

Como es habitual por obvias razones de seguridad, la identidad y el paradero de la persona ganadora se mantienen bajo estricto secreto. En términos reales, y tras aplicarse los correspondientes descuentos por los gravámenes impositivos del juego, el nuevo millonario embolsará una cifra neta cercana a los $6.272 millones de pesos.

A un paso del récord del Quini 6

A pesar de la espectacularidad de la cifra, la jugada del Loto quedó apenas un escalón por debajo del récord absoluto en juegos de azar en la Argentina. Esa marca sigue perteneciendo al histórico Quini 6 de diciembre de 2025, oportunidad en la que un apostador de la provincia de Santa Fe se adjudicó la colosal suma de $8.844.300.000.

La combinación ganadora de esta edición del Loto dejó una mezcla de lo más curiosa para el manual de la quiniela: reunió a "la yeta" (13), "la niña bonita" (15), la sangre (18), el pescado (19), San Pedro (29) y, como no podía ser de otra manera para coronar la jugada, el dinero (32).