Loto Plus con cambios y el sorteo más grande de la historia: hasta cuándo se pude jugar

El Loto Plus se renueva y por eso el próximo sorteo será el sábado que viene, con un pozo impresionante, cercano a los 3 mil millones de pesos

Cómo es el nuevo Loto Plus y desde cuándo se puede jugar

loto plus

La primera novedad del Loto Plus será que no tendrá más los JackPots, la segunda que por los cambios no habrá sorteo este miércoles y la tercera que el nuevo juego debuta este sábado 22 de octubre.

La segunda novedad es que el nuevo Loto Plus tendrá una modalidad nueva, llamada MATCH

El próximo sorteo del Loto Plus será el sábado que viene, a las 22 horas, en la sede de la ciudad de Buenos Aires, y desde este mismo lunes 17 de octubre se puede jugar en las agencias.

Las agencias tomarán apuestas hasta la hora del cierre del sábado, previsto siempre para las 21 horas.

Así se juega al nuevo Loto Plus: cuánto sale

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Contas con 4 modalidades:

TRADICIONAL

MATCH

DESQUITE

SALE O SALE

Además hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de al apuesta $200. Tiene pozo acumulado. 2 Sorteos semanales.

Cuánto habrá en el pozo

El pozo de la jugada del Loto Plus tendrá un pozo súper millonario: el estimado alcanza los 2.700.000.000 de pesos.