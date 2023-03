Qué le pidió Lucas Benvenuto al abogado de Jey Mammón

Para el letrado, "si hay, hablando en forma general, un reconocimiento de parte de un imputado, dice 'todo lo que dice Lucas tiene razón', a partir de allí podría comenzarse a trabajar en escuchar algo" en línea con un cierre de la cuestión mediática surgida a partir de la denuncia por abuso sexual que el joven le entabló a Jey Mammón en 2020.

Sin embargo, puede que ese día nunca llegue dado que el excondutor de "La peña del morfi" rompió el silencio este miércoles con un mensaje en el que se refirió a la primera vez que vio a Lucas Benvenuto en una fiesta, cuando "él tenía 16", y afirmó que mantuvieron "un vínculo lleno de amor, contención, consentimiento" hasta que el muchacho tuvo 25.

El abogado del conductor se comunicó con el de Lucas Benvenuto para llegar a un acuerdo de paz, pero el letrado fue firme sobre la necesidad de no negar el relato del joven.

"De no ser así, yo no me atrevo a decírselo a Lucas, Lucas no lo va a aceptar. Conociéndolo, es imposible que él se calle", agregó Moral, quien representó a Benvenuto en otros juicios en los que el joven participó como damnificado.

"Yo no se lo pediría. Se lo pedí durante el transcurso de los tres casos anteriores, que terminaron en condenas. Pero una vez que Lucas quiso exteriorizar su verdad y contarlo, bueno, fue él quien habilitó esto y yo hubiera preferido lo opuesto, por una cuestión de revictimización", señaló el abogado.

"Pero él tomó esa decisión y eso ha generado en la sociedad que se impulse una norma o reforma legislativa que se llame la Ley Lucas Benvenuto respecto de la prescriptibilidad de los delitos sexuales", anunció.