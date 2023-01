Habló la abuela de Lucio Dupuy: "Esperamos la máxima sentencia para estas asesinas"

La abuela de Lucio se refirió a las declaraciones de las acusadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Pérez durante el juicio y sostuvo: “No les creo nada. Te da impotencia porque hablan mentiras desde siempre, son excusas. Que Lucio las había perdonado, que Lucio era feliz… Lucio no era feliz con ellas si hacía tanto tiempo que lo venían masacrando a palos”.

“En estos días pienso en todo lo que nos enteramos después, de lo que pasó Lucio, y dentro del juicio, todas las verdades que salen. El dolor y la impotencia es mucha. No veíamos seguido a Lucio pero cuando estaba con nosotros él estaba feliz, corría, jugaba, tiene sus juguetes acá. Le preguntábamos ‘¿Lucio estás feliz?’, ‘Si abuela estoy feliz’. No entendíamos que su felicidad consistía en estar con nosotros, que puertas adentro pasaba un infierno”, contó Silvia a C5N.

abuela de lucio dupuy c5n

La abuela del nene asesinado contó que “en el año y tres meses que se lo llevó (su mamá) lo hemos visto dos o tres veces”. Y recordó: “Lucio era feliz. Nunca nos demostró nada, no nos dijo nada, nunca vimos nada cuando venía para acá. Seguramente estaba trabajado psicológicamente y amenazado para que no dijera nada. Jugaba con su abuelo por videollamada, no vimos nada”.

“En el jardín Lucio estaba feliz. La directora nos contó que corría, jugaba. Tenía prohibido decir que le pasaba realmente. A través de los dibujos pidió auxilio, pero no lo vieron”, dijo.

En cuanto a Magdalena Espósito Valenti , madre de Lucio y acusada de asesinar al nene, Silvia indicó textualmente: “Últimamente no teníamos relación. Cuando se juntó con mi hijo eran una pareja normal. Cuando se separaron y ella se junta con la otra asesina, ahí comienza a demostrar cómo era como persona. Eran feministas, pañuelos verdes, odiaban al género opuesto. Así seguramente pasó, el odio al padre y al abuelo lo traspasaron al nene”.

“No hay mucho que discutir, hay dos asesinas y estamos esperando que los jueces dicten lo que corresponda”, reiteró al respecto.