Luis Novaresio le contestó a Mariano Cúneo Libarona tras sus polémicos dichos: "Me da pena"

"El Ministro dice que las familias son sólo aquellas que forman parte de la tradición biológica 'natural'", expuso el periodista, haciendo comillas con los dedos, mientras aparecía a su lado una foto de su esposo, su hijastra y la madre de la nena.

"Esta es mi familia, Dr. Cúneo Libarona. Es medio vieja la foto. Acá está Vera, que es mi hijastra, que hoy tiene casi 7 años. Está Virginia, la mamá de Vera, que es una madraza de aquellas; está mi esposo, que es Braulio, y estoy yo. Mi familia tiene mucho de diversidad", contó.

"Entre los tres criamos a Vera, que un día dijo 'yo tengo dos familias, la familia chiquita y la grande'. Esta es la familia 'chiquita', la de los padres y el padrastro. Y después está la 'grande', la de los tíos, primos, cuñados... Desde que me casé tengo una familia grande. Entonces, hay algo de biología en esta familia, pero mucho, mucho de diversidad, señor Ministro", agregó.

LUIS NOVARESIO

Con ese contexto y sabiendo que "hay mucha gente que la pasa mal por declaraciones como la de este señor", Luis Novaresio se dio a la tarea de encontrar los motivos para el exabruto de Mariano Cúneo Libarona, que habló en primera persona pero refiriéndose a la agenda de Javier Milei.

"Cuando yo escucho esto, trato de pensar por qué lo dice el Dr. Mariano Cúneo Libarona. Empecé a averiguar y me dijeron: 'está haciendo ruido con esto porque quiere correr el centro de la atención de los temas'. Se mete diciendo que las familias que no respetan 'biológicamente' la naturaleza que él dice conocer no son familia. Hace ruido, quiere desviar (la atención)", sentenció.

"Opción 2: está con un pie afuera Mariano Cúneo Libarona. No le atienden casi el teléfono hace rato. Entonces está haciendo esto para congraciarse con el Presidente. Sobreactuando. Milei nunca se metió con el tema", señaló en referencia a la postura de Javier Milei sobre el matrimonio igualitario, que fue reiterada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"La objeción de Milei es 'no me gusta el matrimonio porque se mete el Estado adentro', me lo dijo en una entevista. Entonces, ¿(el ministro) sobreactúa para ver si puede salvar el 'puestito'? Opción 3: Mariano Cúneo Libarona es ignorante o mala leche", espetó Luis Novaresio.

"Si la familia son sólo lo que la biología dice, ¿un hijo adoptado no es un hijo? No me meto con la cuestión gay, trans. Cuando vos adoptás a un hijo no es biología, hay amor. Para Cúneo Libarona un hijo adoptivo no forma parte de la 'familia natural'? Si sostiene esto, es burro", convino.

"La verdad, Mariano, no sé si sabés el dolor que le provocás a mucha gente. A mí no me provocás dolor, me das pena. Porque si lo hiciste para desviar la atención de la actualidad, es de una pobreza... Si lo hiciste para congraciarte y conservar el puesto, es de un servilismo... Si lo hiciste por burro o mala leche, me da pena", enumeró.

"Hay mucha gente que la pasa mal por declaraciones como la de este señor. Y no hay derecho. El mundo es diverso, la sociedad es diversa. Distinta, contradictoria...", siguió diciendo el periodista hasta que se acordó de su comunicación directa con el ministro de Justicia: "Mariano, ¿estás diciendo vos eso? Mirando tu trayectoria profesional... Dale", espetó.

"Tengo fe en la condición humana: hay opciones. Pedís disculpas incondicionales a los que la están pasando mal, que sufren por lo que vos decís. Renunciás, tenés una actitud digna y te vas. A lo mejor podés hacer las tres cosas: podés pedir disculpas, renunciar e informarte", pidió.

"Muchos estamos orgullosos de las familias que construimos desde la diversidad. Al que no se la banque, me da pena", cerró.