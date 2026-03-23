Lumilagro ¿reculó? y explicó sus desagradables mensajes sobre los despidos: "Adaptarnos y sobrevivir"
Luego de que el CM de la cuenta en X festejara el hecho de que muchos empleados hayan quedado en la calle, hubo un nuevo mensaje ¿de otro CM?
Luego de que el CM de la marca Lumilagro lanzara mensajes que fueron fuertemente repudiados en redes sociales -especialmente, por festejar los recientes despidos en esa firma para posicionarse-, al parecer, habría habido un tirón de orejas y el último posteo en redes da cuenta de ello.
IMPORTANTE: "Sáquense el termo de la cabeza": Lumilagro despertó furia en las redes sociales y llaman a boicot masivo
Asediada por el 'hate' de las redes sociales que pedían un boicot a la marca, lanzaron un nuevo texto que intenta explicar el proceso que atravesó la empresa: "Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a una sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, SOBREVIVIR y volver a CRECER", comenzaron indicando.
Y añadieron: "Si por el contrario decidiéramos no adaptarnos, terminaríamos perdiendo con la competencia y cerrando. Esto nos permitirá volver a dar MÁS TRABAJO".
"Con apertura de locales propios, fabricación de parte de nuestros productos, crecimiento de nuestro sector comercial y de diseño e ingeniería, confiamos en que eventualmente no solo podamos darles a los argentinos el MEJOR producto al MEJOR precio, sino que también volveremos a dar MÁS EMPLEO, quizás incluso más del que teníamos antes", se excusaron.
"En la vida vuelvo a comprar algo": el llamado al boicot en redes
La reacción más contundente y unánime entre los usuarios de redes sociales fue la decisión de castigar a la empresa donde más le duele: las ventas. La indignación por lucrar a costa del desempleo ajeno impulsó un boicot directo hacia los nuevos productos importados de la marca.
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"Fua bldo, en la puta vida vuelvo a comprar algo Lumilagro, sáquense el termo de la cabeza y métanselo en el orto", disparó el usuario @termoreno_.
En esa misma línea, @matias_lsci aseguró: "Prefiero gastar 100 mil pesos más y comprar algo de cualquier otra marca".
"Preferiría que dejen de hacer marketing con la crueldad porque cuando los trabajadores volvamos a tener el poder adquisitivo de antes, no les vamos a comprar una mierda a ustedes. Una pena porque solían ser una gran marca argentina", lamentó @makearggayagain.
"Se convirtieron en una empresa de cuarta que compra termos chinos de pésima calidad para ponerles el sello de ustedes a costa de destruir el trabajo argentino", sentenció @TanoGiuliani.
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