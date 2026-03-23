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Lumilagro ¿reculó? y explicó sus desagradables mensajes sobre los despidos: "Adaptarnos y sobrevivir"

Sociedad

Luego de que el CM de la cuenta en X festejara el hecho de que muchos empleados hayan quedado en la calle, hubo un nuevo mensaje ¿de otro CM?

Lumilagro ¿reculó? y explicó sus desagradables mensajes sobre los despidos: Adaptarnos y sobrevivir

Luego de que el CM de la marca Lumilagro lanzara mensajes que fueron fuertemente repudiados en redes sociales -especialmente, por festejar los recientes despidos en esa firma para posicionarse-, al parecer, habría habido un tirón de orejas y el último posteo en redes da cuenta de ello.

IMPORTANTE: "Sáquense el termo de la cabeza": Lumilagro despertó furia en las redes sociales y llaman a boicot masivo

Asediada por el 'hate' de las redes sociales que pedían un boicot a la marca, lanzaron un nuevo texto que intenta explicar el proceso que atravesó la empresa: "Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a una sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, SOBREVIVIR y volver a CRECER", comenzaron indicando.

Y añadieron: "Si por el contrario decidiéramos no adaptarnos, terminaríamos perdiendo con la competencia y cerrando. Esto nos permitirá volver a dar MÁS TRABAJO".

"Con apertura de locales propios, fabricación de parte de nuestros productos, crecimiento de nuestro sector comercial y de diseño e ingeniería, confiamos en que eventualmente no solo podamos darles a los argentinos el MEJOR producto al MEJOR precio, sino que también volveremos a dar MÁS EMPLEO, quizás incluso más del que teníamos antes", se excusaron.

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"En la vida vuelvo a comprar algo": el llamado al boicot en redes

La reacción más contundente y unánime entre los usuarios de redes sociales fue la decisión de castigar a la empresa donde más le duele: las ventas. La indignación por lucrar a costa del desempleo ajeno impulsó un boicot directo hacia los nuevos productos importados de la marca.

  • "Fua bldo, en la puta vida vuelvo a comprar algo Lumilagro, sáquense el termo de la cabeza y métanselo en el orto", disparó el usuario @termoreno_.

  • En esa misma línea, @matias_lsci aseguró: "Prefiero gastar 100 mil pesos más y comprar algo de cualquier otra marca".

  • "Preferiría que dejen de hacer marketing con la crueldad porque cuando los trabajadores volvamos a tener el poder adquisitivo de antes, no les vamos a comprar una mierda a ustedes. Una pena porque solían ser una gran marca argentina", lamentó @makearggayagain.

  • "Se convirtieron en una empresa de cuarta que compra termos chinos de pésima calidad para ponerles el sello de ustedes a costa de destruir el trabajo argentino", sentenció @TanoGiuliani.

"Sáquense el termo de la cabeza": Lumilagro despertó furia en las redes sociales y llaman a boicot masivo

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