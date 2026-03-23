Lumilagro ¿reculó? y explicó sus desagradables mensajes sobre los despidos: "Adaptarnos y sobrevivir"

Asediada por el 'hate' de las redes sociales que pedían un boicot a la marca, lanzaron un nuevo texto que intenta explicar el proceso que atravesó la empresa: "Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a una sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, SOBREVIVIR y volver a CRECER", comenzaron indicando.