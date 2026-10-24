Luto en la música y la ciencia: murió Carlos Riganti

Charly Alberti

Carlos Giganti también fue un respetado médico

Lejos de los escenarios, Giganti tuvo una respetada carrera como médico en la que se desempeñó como pediatra, inmunólogo y alergista, llegando a ser Jefe del servicio de alergias en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde (Ex Casa Cuna).

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