Luto en la música y la ciencia: murió Carlos Riganti
Falleció este viernes a los 75 años, según comunicó por redes sociales su esposa Viviana.
El histórico baterista y pediatra Carlos Riganti murió este viernes a los 75 años, según comunicó por redes sociales su esposa Viviana.
Riganti fue miembro fundador de Alas, mítica banda de los ‘ 70 que formó junto a Gustavo Moretto y Alex Zucker, con quienes fusionaba rock con jazz, tango y folklore.
Alas llegó a contar en sus filas a Pedro Aznar antes de que este se uniera a Serú Girán.
El recientemente fallecido baterista y médico inició su carrera musical en 1970 con el grupo Materia Gris con el que participó de la primera ópera rock argentina "Oh, perra vida de Beto". Además, Giganti trabajó como sesionista de Piero y Raúl Porchetto.
Apasionado de la docencia y la polirritmia, entre sus alumnos figuraron Charly Alberti (Soda Stereo), Jota Morelli y Sebastián Peyceré, entre otros.
Carlos Giganti también fue un respetado médico
Lejos de los escenarios, Giganti tuvo una respetada carrera como médico en la que se desempeñó como pediatra, inmunólogo y alergista, llegando a ser Jefe del servicio de alergias en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde (Ex Casa Cuna).
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario