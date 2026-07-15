Río Negro: estaba jugando al fútbol y terminó herido por un tiro al aire

Sospechan que no es un episodio aislado

El encargado del complejo confirmó que no sería la primera vez que ocurre una situación similar. Según explicó, en otras oportunidades también escucharon insultos provenientes del exterior y sospechan que la persona que efectuó el disparo podría ser la misma que ya había protagonizado otros episodios de hostigamiento contra quienes utilizan las canchas.

Aunque hasta el momento no fue identificada, la principal hipótesis apunta a que se trataría de un vecino de los barrios cercanos al predio deportivo.

El responsable del complejo indicó además que, en ocasiones anteriores, recibieron reclamos por ruidos a través del Municipio, aunque aseguró que siempre respondieron a esas observaciones y que las actividades se desarrollan dentro de los horarios habilitados.

La Policía busca identificar al autor

La denuncia fue radicada en la Comisaría 48 del barrio Mosconi. A partir de ese momento, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro comenzó a trabajar junto con el Ministerio Público Fiscal para establecer el lugar desde donde se efectuó el disparo e identificar al responsable.

Los investigadores analizan las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y toman declaraciones a los testigos que se encontraban en el complejo deportivo al momento del ataque.

La causa continúa en etapa investigativa y, por el momento, no se informó sobre personas identificadas o demoradas por el hecho.