Fue a operarse la vesícula y murió en el quirófano: su familia denuncia mala praxis

"Mi hermana gozaba de la mejor salud, hacía deporte, jugaba fútbol conmigo y con los chicos de acá del barrio porque teníamos un equipo, ella era una persona sana", aseguró Gastón.

Según los familiares de Romina, después de su fallecimiento, ningún médico se acercó a informarles ni explicarles nada. "A mi cuñado lo metieron a un cuarto, salió un médico que no era el cirujano de mi hermana a informarle que había fallecido y que supuestamente había hecho una reacción alérgica a los tubos", manifestó el hermano mayor de la víctima.

"Después nos rodeó la policía como si fuéramos delincuentes. Somos una familia de trabajadores, éramos 4 parientes y llevaron entre 30 y 40 policías para que nos rodearan como si fuéramos unos chorros ",afirmó.

Además aseguró que "al día de hoy ni del municipio, ni del hospital nos llamó nadie. Mi papá pudo ver a mi hermana, la persona de seguridad le dijo si quería pasar, nunca apareció un médico".

Respecto a la autopsia, Gastón señaló que se la realizaron el domingo en Chivilcoy, pero que ayer recibió una llamada de una chica muy cercana al Municipio de Marcoz Paz y le confirmó que su hermana murió por mala praxis.

"Esta persona me informó que ya tenía el primer informe de las pericias de la autopsia y según eso, mi hermana si hizo una reacción alérgica pero no supieron informar a qué hizo esa reacción alérgica y al quererla entubar le perforaron el esófago", relató Gastón.

Por eso, la familia de Romina hizo la denuncia por la mala praxis y esperan que este martes les entreguen los resultados oficialmente para saber de qué murió.

Amenazas y una movilización para reclamar justicia

La familia de Romina convocó a una movilización para este martes a las 16 horas frente al hospital. "Vamos hacer una movilización pacífica pidiendo la aclaración o la renuncia correspondiente al director del hospital y a los médicos, cuando ellos nos entreguen la carta de renuncia y se inicie la correspondiente sanción o pena por lo que hicieron, ahí mi hermana va a renunciar".

Asimismo, Gastón aseguró que tras denunciar el caso de su hermana, comenzaron a recibir llamadas con amenazas. "Nos decían que no dejáramos a nuestros hijos solos, que tengamos cuidado y que no sigamos con la manifestación que tenemos programada para hoy".

No es el único caso por mala praxis en el Municipio

"Esta no es la primera vez que pasa un caso de mala praxis en ese hospital y no queremos que siga pasando. Toman gente que no está ni matriculada es dicho por toda la sociedad de Marcos Paz, acá nos conocemos todos. El intendente Ricardo Curuchet es responsable de lo que pasó. Todo pasa por sus manos. El tiene la obligación de que el hospital funcione bien, y si no puede hacerlo que baje la persiana, que diga que no tiene profesionales. Pero esto no puede volver a pasar nunca más ", reclamó la familia de la víctima.