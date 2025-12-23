Malas noticias para el AMBA tras el temporal: cómo estará el clima en Nochebuena

Se viene la Nochebuena y la pregunta del millón gira en torno a si el clima estará óptimo para poner la mesa afuera y comer en familia bajo un cielo estrellado. Lo cierto es que, de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este ansiado plan no será posible, al menos, en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.