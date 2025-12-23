Malas noticias para el AMBA tras el temporal: cómo estará el clima en Nochebuena
Muchos se preguntan si poner la mesa adentro o afuera. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó su veredicto.
Se viene la Nochebuena y la pregunta del millón gira en torno a si el clima estará óptimo para poner la mesa afuera y comer en familia bajo un cielo estrellado. Lo cierto es que, de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este ansiado plan no será posible, al menos, en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
El organismo ya dio su veredicto sobre la noche de este miércoles 24 de diciembre, luego del temporal que azotó ferozmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Cómo estará el clima en el AMBA en Nochebuena
Según la previsión meteorológica, habrá también tormentas en la noche en que todas las familias se reúnes para celebrar Navidad. En este sentido, el organismo detalló que la Nochebuena estará marcada por tormentas hacia la noche, aunque también podría haber chaparrones durante la tarde.
Esto será una climática respuesta a tanto calor: el termómetro de este 24 de diciembre oscilará entre los 23 y 34 grados, volviéndose una jornada insoportable.
Cabe señalar que las tormentas aisladas se extenderán hasta el jueves navideño, donde el termómetro oscilará entre los 19 y 29 grados, significando un alivio térmico para porteños y bonaerenses. En tanto, para el fin de semana, se espera que las temperaturas vuelvan a ubicarse por encima de los 30 grados.
De hecho, ya el viernes 26 se aguarda por una máxima de 33 grados para el AMBA.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
