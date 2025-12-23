Temporal en Buenos Aires: los videos de la fuerte tormenta que sacude al AMBA
Las intensas precipitaciones ocasionan estragos en el tránsito y en los distintos lugares de la Ciudad, muchos de ellos ya inundados.
El temporal que está afectando al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes previo a Nochebuena y Navidad comenzó de forma repentina cerca de las 17:30. Se trata de un frente de tormentas muy intensas que ha sorprendido por la rapidez con la que se oscureció el cielo.
Si bien se esperaba un clima inestable por estas horas, dadas las altas temperaturas, lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no había pronosticado semejante temporal. Según los especialistas, hacia la noche cesarán las tormentas, aunque ya van dejando los primeros estragos de calles anegadas y caos en el tránsito.
Cabe señalar que lo que el organismo no pudo detectar era la magnitud de la tormenta. Los videos que han compartido porteños y bonaerenses en redes sociales muestran la impresionante caída de agua en abundancia, lo que podría traer numerosos problemas en diferentes zonas, dependiendo qué tan bajas o altas sean.
En ciudades como San Martín y José León Suárez ya hay calles inundadas y serias dificultades para trasladarse.
Temporal en el AMBA: los videos de porteños y bonaerenses en redes sociales
Qué pronostica el SMN para Nochebuena
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que haya también tormentas en la noche en que todas las familias se reúnes para celebrar Navidad. En este sentido, el organismo detalló que la Nochebuena estará marcada por tormentas hacia la noche, aunque también podría haber chaparrones durante la tarde.
Esto será una climática respuesta a tanto calor: el termómetro de este 24 de diciembre oscilará entre los 23 y 34 grados, volviéndose una jornada insoportable.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario