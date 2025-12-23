Sorpresivo temporal en el AMBA: más de 60 mil usuarios sin luz

La actividad en la terminal aérea se vio severamente afectada por las condiciones meteorológicas adversas, lo que generó demoras generalizadas y momentos de tensión entre los pasajeros. El impacto se produjo en una jornada de alto movimiento por los viajes vinculados a las Fiestas, apenas horas después de la suspensión del paro de controladores aéreos.

De acuerdo con los protocolos de seguridad aeroportuaria, la intensa lluvia, la actividad eléctrica y la baja visibilidad obligaron a interrumpir la carga de combustible y el desplazamiento de aeronaves en pista. Esta situación derivó en un efecto en cadena que alcanzó tanto a los vuelos con destino al interior del país como a los arribos previstos para la tarde de este martes.

El fenómeno climático se desarrolló de manera repentina y sorprendió a los servicios de rampa. En la zona de la Costanera, la visibilidad se redujo a pocos metros, lo que llevó a que varias aeronaves permanecieran en posiciones de espera o fueran desviadas a aeropuertos alternativos, principalmente Ezeiza, que también opera con demoras.

Desde las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas que operan en Aeroparque, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmar, emitieron una serie de recomendaciones ante la persistencia de la inestabilidad climática.

Temporal: recomendaciones oficiales