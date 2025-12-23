Sorpresivo temporal en el AMBA: más de 60 mil usuarios sin luz
El ENRE informó cortes de suministro eléctrico en distintos puntos, Recoleta y varios partidos del norte del Gran Buenos Aires figuran entre las zonas más afectadas.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que más de 60 mil usuarios se encontraban sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La distribuidora Edenor reportó 64.719 usuarios sin servicio, con mayor impacto en el barrio porteño de Recoleta y en los partidos bonaerenses de San Martín, San Isidro y San Miguel.
En tanto, la empresa Edesur indicó que 7.504 clientes resultaron afectados. Las zonas con mayor cantidad de cortes incluyeron Avellaneda, Cañuelas, Almagro, Flores, Mataderos y Monte Grande.
El temporal paralizó Aeroparque y generó demoras y cancelaciones en la previa de Navidad
El temporal que afectó en las últimas horas a la Ciudad de Buenos Aires y provocó la paralización de las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, con múltiples cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en la antesala de la Nochebuena.
La actividad en la terminal aérea se vio severamente afectada por las condiciones meteorológicas adversas, lo que generó demoras generalizadas y momentos de tensión entre los pasajeros. El impacto se produjo en una jornada de alto movimiento por los viajes vinculados a las Fiestas, apenas horas después de la suspensión del paro de controladores aéreos.
De acuerdo con los protocolos de seguridad aeroportuaria, la intensa lluvia, la actividad eléctrica y la baja visibilidad obligaron a interrumpir la carga de combustible y el desplazamiento de aeronaves en pista. Esta situación derivó en un efecto en cadena que alcanzó tanto a los vuelos con destino al interior del país como a los arribos previstos para la tarde de este martes.
El fenómeno climático se desarrolló de manera repentina y sorprendió a los servicios de rampa. En la zona de la Costanera, la visibilidad se redujo a pocos metros, lo que llevó a que varias aeronaves permanecieran en posiciones de espera o fueran desviadas a aeropuertos alternativos, principalmente Ezeiza, que también opera con demoras.
Desde las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas que operan en Aeroparque, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmar, emitieron una serie de recomendaciones ante la persistencia de la inestabilidad climática.
Temporal: recomendaciones oficiales
-
Consultar el estado del vuelo: verificar previamente la información en los sitios web oficiales de las aerolíneas o de Aeropuertos Argentina antes de dirigirse al aeropuerto.
Prever demoras en la reprogramación: debido a la alta ocupación típica de estas fechas, la reubicación de pasajeros podría extenderse más de lo habitual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario