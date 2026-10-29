Maltrato animal en Mar del Plata: no tenían red en el balcón y se les cayó el caniche

"La perrita, parece que jugando con el gatito, se me escapó. Pero gracias a Dios la tengo viva y sana", agregó el hombre, quien supone que sus mascotas "han querido pillar una paloma" con resultados calamitosos.

Mientras tanto, el video de la caída de Lali, la perrita caniche, se volvió viral por la crudeza de las imágenes y por la reacción de apenas un puñado de testigos que intervinieron para auxiliarla cuando quedó tendida moviendo la cola en el cordón de la vereda.

Además, los vecinos hicieron una denuncia para que la fiscalía correspondiente actúe de oficio en lo que quedó encuadrado como maltrato animal.

"Ya tengo toda la protección en el balcón", aseguró Juan, cuya hija relató al mismo canal de televisión que Lali, la perra, se quebró la mandíbula porque "se dio la carita contra el piso", y que "tiene una hinchazón en una parte del cerebro, pero va mejorando para que pueda caminar", además de gotas para los ojos y otros medicamentos.

Juan tuvo que dejar la cédula del auto y su documento en el centro veterinario donde fue atendida Lali, lo que contrasta con algunos de los reportes en redes sociales sobre su intención de no solventar los gastos de la recuperación de la perrita.

Sobre el incidente de la botella, Juan aseguró que "eso también ha sido un accidente, el perrito jugando con el gatito".