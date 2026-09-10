Rescataron a 14 perros de una casa en Retiro: una mujer fue imputada por maltrato y crueldad animal
El rescate de los animales tuvo lugar gracias a la denuncia de los vecinos que señalaron al domicilio como un lugar donde los perros estaban "desnutridos".
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Blas Matías Michienzi, logró rescatar 14 perros que se encontraban hacinados y en pésimas condiciones de salud en un domicilio del barrio de Retiro.
La mujer responsable fue imputada por el delito de maltrato y crueldad animal.
El caso surgió a partir de la denuncia de vecinos que señalaron un domicilio que albergaba a muchos perros que estaban en notorio estado de desnutrición, sin acceso a agua, en espacios reducidos y expuestos a condiciones climáticas adversas.
Tras la denuncia, la UFEMA encomendó las tareas de constatación a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, que logró constatar los hechos. Así, el fiscal Michienzi solicitó el allanamiento al titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº30, Juan José Cavallari, quien avaló el procedimiento.
Cómo fue el allanamiento al domicilio de Retiro y qué dispuso el fiscal
El allanamiento se realizó con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA, División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y de la Dirección General Gestión Animal del GCBA, y se encontraron 14 perros —seis galgos y ocho mestizos— que estaban visiblemente desnutridos y con otras patologías producto de la falta de cuidados.
Asimismo, se verificó que los animales no contaban con vacunas, ni con un plan sanitario vigente.
Ante este cuadro, el fiscal Michienzi imputó a la mujer responsable y dispuso el chipeado de los perros para su seguimiento e identificación, y su traslado a la ONG Alerta Galgo, donde recibirán atención veterinaria, tratamiento y alojamiento en condiciones adecuadas.
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