Rescataron a 14 perros de una casa en Retiro: una mujer fue imputada por maltrato y crueldad animal

Asimismo, se verificó que los animales no contaban con vacunas, ni con un plan sanitario vigente.

Ante este cuadro, el fiscal Michienzi imputó a la mujer responsable y dispuso el chipeado de los perros para su seguimiento e identificación, y su traslado a la ONG Alerta Galgo, donde recibirán atención veterinaria, tratamiento y alojamiento en condiciones adecuadas.