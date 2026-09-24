Córdoba: encontraron el cadáver de un bebé desmembrado dentro de una bolsa
El cuerpo fue hallado por una vecina en Villa de María. Se aguardan los resultados de la autopsia, aunque la fiscalía ya maneja una hipótesis.
El macabro hallazgo del cadáver de un bebé desmembrado dentro de una bolsa en plena calle conmueve a los vecinos de la localidad de Villa de María, en el departamento de Río Seco, provincia de Córdoba. A raíz de las primeras investigaciones, la fiscalía maneja una hipótesis.
Los restos del menor fueron encontrados por una vecina el martes, alrededor de las 17, en el pasaje Eva Perón, situado en el Barrio Norte de esa localidad cordobesa. Tras el hallazgo, la mujer dio aviso de inmediato a la policía.
Fuentes policiales indicaron que el cuerpo del bebé no estaba completo, sino que se encontraba desmembrado. En ese sentido, la primera hipótesis es que animales de la zona despedazaron el cuerpo que se encontraba en una bolsa de residuos.
A su vez, las autoridades investigan el hallazgo de una soga sobre el cuello del recién nacido.
Qué dijo la fiscal del caso
La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien busca establecer la identidad del niño, la causa de la muerte y las circunstancias en las que el cuerpo llegó hasta ese lugar.
“El cadáver del bebé estaba descuartizado, no estaba completo. Por el tamaño y la medición podemos decir que no es un feto, era un bebé con varias semanas de vida”, detalló la fiscal Cepede en diálogo con La Voz en Vivo.
La funcionaria señaló ayer que aun aguardaban por los resultados de la autopsia, la cual se llevará a cabo en el Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba.
Como parte de la investigación, la fiscal adelantó que se solicitarán y se analizarán las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y privados que hayan tenido hijos en la fecha aproximada en la que habría nacido el bebé.
“Vamos a solicitar todas las historias clínicas de las parturientas, tanto de hospitales públicos como privados, que hayan dado a luz con el promedio de edad del bebé hallado y empezar una tarea investigativa”, señaló Cepedes.
La fiscal aseguró que, con el fin de iniciar las indagaciones pertinentes, se investigará a fondo esta información, contemplando incluso la posibilidad de que el parto se haya producido en un domicilio particular.
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