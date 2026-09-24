Córdoba: encontraron el cadáver de un bebé desmembrado dentro de una bolsa

“El cadáver del bebé estaba descuartizado, no estaba completo. Por el tamaño y la medición podemos decir que no es un feto, era un bebé con varias semanas de vida”, detalló la fiscal Cepede en diálogo con La Voz en Vivo.

La funcionaria señaló ayer que aun aguardaban por los resultados de la autopsia, la cual se llevará a cabo en el Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba.

Como parte de la investigación, la fiscal adelantó que se solicitarán y se analizarán las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y privados que hayan tenido hijos en la fecha aproximada en la que habría nacido el bebé.

“Vamos a solicitar todas las historias clínicas de las parturientas, tanto de hospitales públicos como privados, que hayan dado a luz con el promedio de edad del bebé hallado y empezar una tarea investigativa”, señaló Cepedes.

La fiscal aseguró que, con el fin de iniciar las indagaciones pertinentes, se investigará a fondo esta información, contemplando incluso la posibilidad de que el parto se haya producido en un domicilio particular.