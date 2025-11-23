Preocupación en Palermo: desesperada búsqueda de joven de 17 años con antecedentes de vulnerabilidad
La familia de Benjamín denunció la desaparición del adolescente, quien fue visto por última vez el sábado por la noche.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires activó un urgente protocolo de búsqueda para dar con Benjamín, un joven de 17 años que desapareció en el barrio de Palermo el sábado por la noche, y que en 2022 intentó quitarse la vida.
La familia del adolescente se encuentra en estado de máxima alerta debido a la vulnerabilidad de Benjamín, según relataron este domingo los padres en diálogo con C5N.
La madre del joven, Daniela, relató a los medios la crítica situación. "Estaba muy preocupado, lo vi muy angustiado por algo, pero no me quería decir por qué. Él toma medicación psiquiátrica", explicó.
La última vez que se lo vio al chico fue en el edificio donde reside, poco después de encontrarse con un amigo, y desde entonces no regresó.
La preocupación de los padres se profundiza por un dramático antecedente: en 2022, Benjamín intentó quitarse la vida. Desapareció y fue encontrado posteriormente en las vías del ferrocarril con una herida de bala en la cabeza, y sobrevivió y estuvo internado en terapia intensiva.
Al momento de su desaparición, el joven vestía una bermuda de color claro, buzo negro y zapatillas Topper blancas. Como señas particulares, tiene un piercing en el lado izquierdo de la nariz y otro en la ceja derecha.
La Policía de la Ciudad está abocada al relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar reconstruir las últimas horas de Benjamín, cuyo celular aparece apagado o fuera de servicio.
