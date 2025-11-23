Preocupación en Palermo: desesperada búsqueda de joven de 17 años con antecedentes de vulnerabilidad

Al momento de su desaparición, el joven vestía una bermuda de color claro, buzo negro y zapatillas Topper blancas. Como señas particulares, tiene un piercing en el lado izquierdo de la nariz y otro en la ceja derecha.

La Policía de la Ciudad está abocada al relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar reconstruir las últimas horas de Benjamín, cuyo celular aparece apagado o fuera de servicio.