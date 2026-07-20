El comovedor motivo por el que Lionel Messi pidió olvidarse de todo en la arenga previa, según Yanina Latorre
Yanina Latorre reveló qué pasó con Lionel Messi antes de la final frente a España. Los detalles íntimos que emocionaron a la Selección Argentina.
El video de Lionel Messi en el vestuario generó muchas dudas entre los fanáticos. Sin embargo, la panelista Yanina Latorre reveló el gran misterio sobre sus palabras. Lejos de ser un conflicto o quejas por arbitrajes, se trató de una situación profundamente emotiva para toda la delegación nacional en el torneo.
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La explicación de Yanina Latorre sobre la Selección Argentina
Luego de que varios usuarios en la red social X comenzaran a especular con teorías sobre los arbitrajes o posibles polémicas externas en el Mundial 2026, la conductora decidió romper el silencio para desmentir los rumores. Respondiendo al mensaje de un seguidor que le pedía ventilar la presunta interna de la Albiceleste, Yanina Latorre fue contundente y aclaró el panorama completo.
"No pasó nada, fue la charla despedida de Messi en el vestuario", confirmó la mediática en su cuenta personal. Según detalló de primera mano, el momento fue sumamente sensible porque marcó el cierre de una etapa histórica y dorada.
Al ver que todos sus compañeros se quebraron por la emoción y la nostalgia, el capitán intentó calmar las aguas pidiendo que "se olviden de todo y a jugar". Este gesto dejó en total evidencia el enorme lado humano y la unión inquebrantable del plantel en los minutos previos al trascendental choque contra España.
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