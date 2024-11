Mar del Plata: detuvieron a un empleado municipal que conducía borracho y amenazó a la policía

Sin embargo, la situación rápidamente escaló en violencia y el empleado municipal - cuya identidad no trascendió - llegó a amenazar de muerte a los policías que lo interceptaron, según informó el diario La Capital de Mar del Plata.

El hombre fue trasladado a la comisaría tercera, donde se le realizaron las actuaciones correspondientes. Sin embargo, horas después del altercado, el empleado municipal recuperó la libertad, aunque quedó imputado en una causa penal por “resistencia a la autoridad”. Además, la Municipalidad de Mar del Plata anunció que se le abrirá un sumario laboral para investigar su conducta.

empleado municipal mar del plata Así se llegaba el empleado municipal a la comisaría

El descargo del intendente de Mar del Plata tras lo ocurrido

Al respecto, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, fue contundente y se pronunció el incidente a través de un mensaje en X.

“La Policía tuvo que aprehender a un empleado municipal por resistirse con violencia cuando fue detenido manejando en estado de ebriedad. Si una fuerza de seguridad te detiene, no podés resistirte ni amenazarlos. No hay excusas, no hay garantismo que valga. Y menos si sos un empleado público, que debería dar el ejemplo”, lanzó Montenegro a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Voy a iniciar un sumario con el fin de echarlo. Porque un trabajador del Estado que yo comando no va a ser una molestia para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que podría haber estado resolviendo un conflicto de un vecino, en lugar de atendiendo este caso”, anunció el intendente en su posteo.

Según informaron medios locales, el empleado municipal trabajaba en la municipalidad desde el 2001. Al respecto, Montenegro aclaró que no fue elegido por su gestión.

En el escrito además remarcó que "quienes trabajan en el Estado tienen que entender que su cara y su actitud son la representación de ese Estado en la vida cotidiana, frente al vecino. Son los que educan a los hijos de los marplatenses. Son los que suben al techo para cortar la rama del árbol en el temporal. Son los que coordinan operativos con la policía. Conlleva deber. Dentro y fuera de la cancha. Eso es vocación de servicio”.

“Yo sé muy bien cómo me comporto, en mi vida privada y en mi vida pública. Y de la misma manera quiero que se comporten los que forman parte de esta gestión”, indicó el intendente.

“Nadie los obligó a trabajar para el estado municipal. La vocación de lo público se tiene o no se tiene. Pero no se puede faltar el respeto de esta manera”, lanzó.