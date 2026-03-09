Una popular fábrica de preservativos despidió al 60% de sus trabajadores por la caída en las ventas
Pareciera que los ánimos no están elevados tampoco en el rubro de insumos personales, porque la compañía con sede en San Martín y San Luis echó a 220 personas.
La compañía Kopelco S.A. anunció días atrás el despido del 60% de su personal debido a una merma en el consumo de sus producción, que va desde cintas elásticas y puntillas hasta globos y preservativos. Entre las marcas afectadas se encuentra Tulipán.
"Estamos súper preocupados, es un momento muy desafiante. Tenemos caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así", expresó esta semana Felipe Kopelowicz, gerente general de Kopelco, en declaraciones citadas por el sitio InfoGremiales.
Kopelco tiene dos plantas, una en la localidad bonaerense de San Martín y la otra en la provincia de San Luis. A principio de 2026 la compañía contaba con 355 empleados, de los cuales quedaron apenas 135 tras una reducción drástica de su estructura.
Kopelowicz explicó que los 220 despidos se debieron a que "el negocio se cayó a pedazos", en particular en rubros como los globos (de todo tipo) y textiles.
La marca de preservativos Tulipán existe desde los ochentas y mantiene en el mercado 12 variedades de su producto, además de una línea de geles íntimos y otros acccesorios a las artes amatorias.
En otros años supo ser la marca que acompañaba a las campañas gubernamentales sobre sexo seguro y prevensión de enfermedades de transmisión sexual. Pero de un tiempo a esta parte Kopelco vio la caída de su consumo a pesar de mantener el 40% del mercado argentino.
"Estoy muy decepcionado con mi propia gestión porque mi gente la está pasando mal. No he podido cambiar ni resolver ni mejorar la situación", lamentó Kopelowicz al respecto.
"Realmente no sé qué música bailar, no sé cuál es el piso. No sabemos qué hacer", señaló el empresario, que descree de la voluntad política de Javier Milei y compañía para proteger la producción local.
"Nunca nadie me llamó, ni a mí ni a la cámara. No convalidan la industria real. Son asesores que supuestamente saben de lo que están hablando pero no hablan con nosotros", sentenció.
Lo que es más, empresarios como Koleowicz no se fían de los supuestos efectos positivos de la Reforma Laboral, que arrasó con los derechos de los trabajadores con la excusa de dar mayor libertad a las compañías.
"La situación pasa porque haya trabajo y consumo", resumió el empresario. "Puede hacer que alguien tome algún empleado más, pero si uno no se siente tranquilo en su trabajo, no va a consumir. Lo mismo que los empresarios: si no nos sentimos tranquilos, no invertimos", convino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario