Paro docente: no comenzarán las clases el 16 de marzo

"Los trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Y, sobre todo, reclamamos el urgente llamado a paritarias", sostuvo.

Asimismo, advirtió que la falta de negociación salarial generó un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector: "Desde 2024 no se convoca a una paritaria formal para discutir nuestro salario y esto provocó un retraso que hoy ya se hace insostenible para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario", afirmó.