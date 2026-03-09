Paro docente: no comenzarán las clases el 16 de marzo
Los gremios ADUBA y APUBA anunciaron paro docente por 24 horas para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias.
Los gremios docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a un paro docente de 24 horas en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias, motivo por el que las clases no comenzarán el próximo lunes 16 de marzo.
Por qué hay paro docente en la UBA
La medida de fuerza fue anunciada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) junto con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), quienes denunciaron que el Gobierno nacional no convoca a una negociación paritaria desde 2024.
Según informaron, el paro alcanzará a docentes, trabajadores nodocentes, personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores del sistema universitario.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, explicó que la medida busca exigir el cumplimiento de la normativa aprobada para garantizar el financiamiento del sistema universitario y la actualización salarial de los trabajadores.
"Los trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Y, sobre todo, reclamamos el urgente llamado a paritarias", sostuvo.
Asimismo, advirtió que la falta de negociación salarial generó un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector: "Desde 2024 no se convoca a una paritaria formal para discutir nuestro salario y esto provocó un retraso que hoy ya se hace insostenible para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario", afirmó.
