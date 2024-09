Mar del Plata: tiene a una oveja y a su corderito como mascotas y se las robaron

Si bien la buscaron en los alrededores de la casa, no tienen ningún indicio de dónde están los animales. "Estamos preocupados porque era nuestra mascota, la criamos desde chica, desde ‘guacha’ porque perdió a la mamá muy chica y la criamos a mamadera. Es más como un perro que una oveja de corral", explicó.

"No sabemos si está bien, si le ha pasado algo más, si quizás separaron al cordero y lo vendieron por otra parte. Nos sorprende que haya desaparecido el cordero también porque por lo general no la acompañaba, pero ese día la persiguió. Al principio pensábamos que la íbamos a encontrar por la zona, pero pasaron las horas y no supimos nada más", aseguró.

robo oveja

Y agregó: "Sé que está difícil la situación económica y conseguir trabajo, pero tampoco debería llevarte a robar un animal. Ya se roban cualquier cosa con tal de sacar una moneda, la desesperación y la inconsciencia de no preguntarse que más allá de ser un animal de corral, quizás era algo más importante para una familia".

Mara señaló que los vecinos le dijeron que no vieron nada, lo que le pareció "raro" porque el barrio se pobló bastante con el paso de los años, pero que sigue sin ser una zona con demasiada gente y debería ser fácil identificar a un animal perdido.

robo oveja

La mujer difundió la búsqueda a través de las redes sociales. "Hice esta viralización para encontrarla, porque puede estar en otra zona de Mar del Plata, Coronel Vidal, Vivoratá, Mar de Cobo. Si alguien sabe o ve algo, que se comunique conmigo porque es un animal que criamos con mucho amor y nos puso mal a mí y a mis sobrinos, ya que era su mascota", dijo.

Para comunicarse con Mara ante cualquier información útil acerca del paradero de la oveja y el cordero, llamar al 2236690741 o escribir a la cuenta de Instagram @maraa_schrott.