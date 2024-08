Mar del Plata: almacenera coraje echó de su local a una banda de delincuentes

La dueña, María, los interceptó y mediante gritos les exigió que se vayan. Los delincuentes la amenazaron con las pistolas y a pesar que le apuntaron a la cabeza, la mujer los obligó a retroceder dandoles manotazos y empujones.

Video: así echó una almacenera a una banda de delincuentes en Mar del Plata

ladrones almacen

"Tengo cámaras, el lugar está monitoreado y ya están llamando a la policía", les dijo la almacenera.

En el video captado por las cámaras de seguridad del local se ve cuando uno de los ladrones cruzó detrás del mostrador donde funciona una de la cajas y María corre para que no le saque nada. Se observa también como los acorrala a los tres y les tiró varios manotazos y patadas para que abandonen el lugar.

Los ladrones escaparon por la calle Haras la Biznaga (calle 12) sin poder robar nada.

María dijo la prensa local que reaccionó así porque "no quería que se lleven todo mi sacrificio, pero arriesgué mi vida" y aseguró: "Puede haber sucedido una tragedia porque los tres hombres estaban muy agresivos. Entraron de forma silenciosa, me di cuenta que estaban cuando tenía atrás a uno apuntándome con el arma y pidiéndome dinero, diciendo que me iba a matar. Ahí forcejee con el que me apuntaba con el arma en la cintura".

"El arma con la que me apuntaron era un revólver real, fueron segundos así que no distinguí el arma de los demás. La justicia es muy lenta, así que pensé solo en defender lo mío, el sacrificio de toda mi familia todos los días. No iba a permitir que tres delincuentes se lleven todo mi sacrificio, pero arriesgué mi vida", dijo la víctima.

Tras el hecho, el patrullero del 911 nunca llegó por lo que las víctimas salieron a recorrer el barrio para solicitar ayuda a un móvil policial.