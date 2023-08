Mar del Plata: una nena quedó colgando en un juego a 10 metros de altura

El juego de Aerópolis era una especie de tirolesa donde en uno de los circuitos consistía en caminar sobre unas maderas ubicadas a más de 10 metros de altura. En el trayecto, Delfina, de 12 años, avisó que el arnés de seguridad estaba flojo, hasta que en un momento perdió las fuerzas para sostenerse y quedó colgada boca abajo.

El primero en socorrerla fue su padre, quien pudo sostenerla con sus propias piernas debido a que el arnés de seguridad al que la nena estaba sujetada estaba mal colocado.

“En un momento ella perdió la fuerza de sostenerse porque el arnés no estaba funcionando, cayó, se dio vuelta de cabeza y empezó a caer al vacío. Abajo no había red de contención, con tanta buena suerte que quedó sujetada de la zapatilla”, explicó Gonzalo, su padre.

La menor comenzó a pedir ayuda de forma desesperada y se activó un operativo de rescate. “¡No voy a poder! ¡No me sueltes papi!”, gritaba la nena.

“Mi primera reacción fue tirarme como pude y llegué a entrelazarla con mis piernas”, destacó y contó que, debido a la fuerza que tuvo que realizar durante casi 20 minutos para sostenerla, se desgarró los gemelos.

rescate nena

"El parque no tuvo ningún protocolo de rescate, los empleados no tenían experiencia", denunció el padre de la nena. Me ayudaron los demás padres que intentaron hacer una red con sus brazos. Trajeron una escalera después de 15 minutos y la pusieron mal. Yo ya no daba más y la gente del lugar no daba respuestas", lamentó en diálogo con Telefe.

En medio del pánico, una de las trabajadoras de Aerópolis se animó a subir la escalera para llegar hasta Delfina.

"Tuve que seguir el juego para poder bajar", contó Gonzalo todavía incrédulo ante la poca preparación del lugar: "No se presentó nadie a hablar, nadie se hizo responsable. Me dijeron que fue un mal movimiento de mi hija", denunció.

Finalmente, la nena pudo ser rescatada cuando los trabajadores desarmaron el juego.