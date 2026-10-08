Maradona: pidieron 12 años de prisión para Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini y 8 para Agustina Cosachov
En el juicio por el Caso Maradona, los fiscales solicitaron 12 años de cárcel para Leopoldo Luque y duras penas para el resto del equipo médico.
Los fiscales de San Isidro expusieron sus alegatos de clausura en el juicio por la muerte de Diego Maradona y solicitaron severas penas para los profesionales de la salud imputados. Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron doce años de cárcel para el neurocirujano Leopoldo Luque por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
El detalle de las condenas requeridas para el entorno médico
El Ministerio Público Fiscal apuntó de lleno contra quienes estuvieron a cargo de la cuestionada internación domiciliaria del astro del fútbol argentino en el barrio San Andrés de Tigre. Las solicitudes de prisión y de inhabilitación para ejercer variaron según el grado de responsabilidad que los fiscales consideraron que tuvo cada profesional durante los últimos días de vida del exjugador.
Además del requerimiento principal sobre el neurocirujano, la fiscalía estructuró los siguientes pedidos de condena:
- Nancy Forlini: para la entonces jefa de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina prepaga a cargo de la internación, requirieron 10 años de cárcel por el supuesto homicidio simple con dolo eventual.
- Agustina Cosachov: la psiquiatra enfrenta un pedido de 8 años de prisión por el mismo delito, a lo que se sumó la exigencia de 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión.
- Carlos Díaz: los fiscales consideraron que el psicólogo incurrió en un homicidio culposo, solicitando 5 años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación.
- Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni: tanto para el enfermero como para el coordinador de los enfermeros se pidieron 4 años de cárcel y el doble de inhabilitación para trabajar en el área de la salud.
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público tomaron la decisión de no presentar cargos contra Pedro Di Spagna. Al fundamentar esta postura, señalaron que el médico clínico solo pudo visitar al paciente el 12 de noviembre de 2020 para recomendar un nutricionista, mientras que los días 18 y 19 de ese mismo mes se le impidió ingresar a la vivienda para examinarlo.
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