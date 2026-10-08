Maradona: pidieron 12 años de prisión para  Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini y 8 para Agustina Cosachov

Nancy Forlini: para la entonces jefa de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina prepaga a cargo de la internación, requirieron 10 años de cárcel por el supuesto homicidio simple con dolo eventual.

para la entonces jefa de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina prepaga a cargo de la internación, requirieron por el supuesto homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: la psiquiatra enfrenta un pedido de 8 años de prisión por el mismo delito, a lo que se sumó la exigencia de 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

la psiquiatra enfrenta un pedido de por el mismo delito, a lo que se sumó la exigencia de 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. Carlos Díaz: los fiscales consideraron que el psicólogo incurrió en un homicidio culposo, solicitando 5 años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación.

los fiscales consideraron que el psicólogo incurrió en un homicidio culposo, solicitando y el doble de tiempo de inhabilitación. Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni: tanto para el enfermero como para el coordinador de los enfermeros se pidieron 4 años de cárcel y el doble de inhabilitación para trabajar en el área de la salud.

Por otra parte, los representantes del Ministerio Público tomaron la decisión de no presentar cargos contra Pedro Di Spagna. Al fundamentar esta postura, señalaron que el médico clínico solo pudo visitar al paciente el 12 de noviembre de 2020 para recomendar un nutricionista, mientras que los días 18 y 19 de ese mismo mes se le impidió ingresar a la vivienda para examinarlo.